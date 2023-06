Esto es lo que habita en el fondo del mar; los expertos recomiendan no explorarlo.

La raza humana se ha dado a la tarea de descubrir y explorar todo lo que habita en el planeta Tierra para conocer a profundidad sus secretos, sin embargo, hay algunos que parece no tendrán respuesta ya que el saberlo puede representar una amenaza para quien intente hacerlo. Hace pocos días, se dio a conocer que el sumergible ‘Titán’, proyecto que tenía la intensión de fomentar el turismo marítimo, había sufrido una implosión. Este hecho no solo conmocionó al mundo sino que sembró la duda sobre lo que existe en el fondo del mar y por qué no es buena idea explorarlo.

Así es el sumergible perdido que llevaba a conocer restos del Titánic.

Te puede interesar: Este es el submarino que explora el fondo del mar en México.

¿Por qué los científicos no recomiendan explorar el fondo del mar?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) mencionó que solo el 20% del fondo del mar se ha cartografiado el 20 debido a una serie de peligros que de encuentra en su interior, como por ejemplo, entrar en enormes niveles de presión mientras más de desciende, contar con visibilidad casi nula por la falta de luz, y bajas temperaturas.

Por su parte, la Woods Hole Oceanographic Institution, organización de investigación oceanográfica independiente más grande del mundo, asegura que es más sencillo viajar al espacio que sumergirse en fondo del mar.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los peces más aterradores del fondo del mar? No lo vas a creer.

¿Qué habita el fondo del mar que lo hace tan peligroso?

Según Woods Hole Oceanographic Institution de Massachusetts, el océano profundo se extiende de mil a 6 mil metros bajo la superficie, mientras que las fosas marinas profundas presentan una profundidad de 11 mil metros.

Esta zona es llamada zona hadal o hadalpelágica, en referencia al ser mitológico Hades, dios griego del inframundo. El peligro más latente que se encuentra en las profundidades del océano se debe a que en el hadal las temperaturas se encuentran por encima del punto de congelación y no hay luz solar.

De la misma forma, se pueden encontrar varias especies marinas que pueden resultar peligrosas para cualquier artefacto o humano que se adentre en lo profundo del mar.