¿Qué hacer para no pagar tanto de luz? Pon en práctica estas recomendaciones

Cada dos meses, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) envía el estado de cuenta del consumo eléctrico a los hogares mexicanos. Como ya sabes, es importante pagar este recibo puntualmente para que tu casa, oficina o negocio no sufra cortes en el suministro y cargos adicionales. Sin embargo, reducir el uso de algunos aparatos puede servir para no pagar tanto de luz cuando llegue el recibo de la CFE a tu domicilio.

¿Qué aparatos no usar para no pagar tanto de luz?

En primer lugar, para ya no pagar tanto en tu recibo de la luz de CFE, asegúrate de apagar y desenchufar la televisión cuando no la estés utilizando para evitar el consumo fantasma de electricidad. Así mismo, limpia regularmente la pantalla y revisa que esté en un lugar ventilado para evitar el sobrecalentamiento. Configura el brillo y el contraste en niveles adecuados para reducir el consumo de energía.

El refrigerador destaca entre los aparatos que debes usar menos para no pagar tanto en tu recibo de la luz CFE si lo colocas lejos de fuentes de calor como la estufa y la luz solar directa. Además, hay que dejarlo al menos 10 centímetros frente a la pared para asegurar una buena ventilación. También es importante ajustar la temperatura entre los números 2 y 3, o entre 3 y 4 en climas calurosos para que el consumo sea eficiente.

Por otro lado, las recomendaciones sobre los celulares es desconectarlo una vez que la batería esté completamente cargada y usar siempre un cargador original para evitar daños y consumo excesivo de energía. A su vez, disminuir el brillo de la pantalla y mantenerlo en un lugar fresco y lejos del sol puede funcionar para ya no pagar tanto de luz. Incluso, puedes apagar o utilizar el modo de ahorro de energía cuando sea posible y desactivar el GPS, Bluetooth y Wi-Fi si no los necesitas.

El uso del microondas y de la computadora de escritorio o portátil son aparatos que influyen para no pagar tanto de luz. En este sentido, no abras la puerta del microondas hasta que termine la cocción para evitar la pérdida de energía y limpialo frecuentemente, ya que los restos de comida pueden hacer que consuma más energía. Con respecto a la computadora, activa la opción de ahorro de energía en la configuración y apaga el monitor cuando no lo estés utilizando, y reduce el brillo de la pantalla.

Por último, verás que al implementar estas recomendaciones te ayudará a usar menos ciertos aparatos y a no pagar tanto en tu recibo de luz de CFE, contribuyendo también al ahorro energético y al cuidado del medio ambiente.

¿Cuánto puedes ahorrar al disminuir el uso de estos aparatos?

El ahorro energético consiste en utilizar la energía de manera más eficiente para reducir el consumo sin sacrificar la comodidad o la funcionalidad de los dispositivos y sistemas. Así, la CFE promueve esta práctica no solo para disminuir los costos en las facturas de luz de los usuarios, sino para contribuir a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo. De acuerdo con la institución, si pones en práctica las recomendaciones antes mencionadas puedes ahorrar hasta un 50% en el recibo de la luz.

