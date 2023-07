¿Qué hacer tras una ruptura amorosa, según tu signo zodiacal?

Las rupturas amorosas no son fáciles de sobrellevar, incluso hay quienes caen en depresión y requieren de ayuda profesional, para salir adelante. Si has pasado por una situación así y no sabes cómo afrontarla, la astrología te dice qué debes hacer, según tu signo zodiacal.

Si deseas salir del bache lo antes posible, presta mucha atención, ya que la astrología puede ser de gran ayuda. Gracias a tu signo zodiacal, sabrás cómo superar una ruptura sentimental.

Ritual de Padme Vidente para superar una mala racha

¿Qué es lo que debes hacer tras una ruptura amorosa?

Aries

Tiene serios problemas para recuperarse después de un rompimiento, ya que no se toma el tiempo suficiente para sanar y de inmediato busca otra pareja. Es un signo dependiente, que no sabe estar solo. Por ello, la astrología sugiere evitar cualquier contacto con otra persona, en este proceso de sanación.

Tauro

Es un signo bastante reflexivo y siempre intenta despedirse en los mejores términos. Incluso, cuando tiene el corazón hecho pedazos, saca su lado más amable. Tauro se destaca por ser fiel, por lo que, si el truene fue provocado por una infidelidad, le costará mucho trabajo dar vuelta a la página.

Géminis

Géminis se caracteriza por su dualidad, es por eso que, cuando sufre una ruptura sentimental, hará hasta lo imposible, para que la otra persona se sienta culpable. Es experto en los juegos mentales y buscará la manera de hacer sentir pésimo a su expareja.

Cáncer

Cuando hay una ruptura amorosa, Cáncer es vengativo y se valdrá de cualquier cosa, para desprestigiar la imagen de su ex. La astrología le sugiere que no busque la venganza, ya que el karma podría hacer de las suyas en el futuro.

Leo

Este signo ama compartir su vida con otra persona; sin embargo, cuando hay un rompimiento, todo su mundo se viene abajo y su ánimo se desmorona por completo. La astrología lo invita a buscar ayuda profesional para seguir adelante, ya que tiende a deprimirse en este tipo de situaciones.

Virgo

Virgo suele darle demasiadas vueltas a los problemas y las rupturas amorosas no son la excepción. Lo mejor para este signo será evitar el análisis profundo de la situación, ya que con el corazón roto, le será muy complicado olvidar a esa persona, que no se quedó en su vida.

Libra

A diferencia de otros signos, Libra siempre tratará de quedar en los mejores términos con su expareja, con la que compartió grandes momentos de su vida. Es el signo que más se preocupa por sanar, antes de iniciar otra relación sentimental.

Escorpio

A este signo le cuesta mucho trabajo salir del hoyo, en el que se encuentra tras una ruptura amorosa. Lo mejor será dejar todo atrás y deshacerse de aquello que le recuerde a su ex, ya sea viajando o visitando lugares nuevos, donde pueda tener momentos de introspección y sanación.

Sagitario

Tras una ruptura, Sagitario deberá controlar sus instintos, pues muchas veces se deja llevar por lo superficial. La astrología le recomienda, dejar de buscar a esa persona y seguir adelante con su vida.

Capricornio

Capricornio es uno de los signos más dedicados y que más se esfuerza en el amor, pero cuando se da cuenta que ya se acerca el final de una relación, prefiere hacerse a un lado. Este signo siempre se quedará con lo mejor que vivió al lado de esa persona y continuará con su vida, con la mejor actitud.

Acuario

Es un signo de aire, por ende, uno de los más maduros del zodiaco, al momento de enfrentar una ruptura amorosa. Cuando termina con su pareja, prefiere no decir lo que piensa y siente, para seguir adelante sin tener problemas.

Piscis

Enfrenta las decepciones amorosas dándoles por su lado, ya sea descansando o durmiendo. Esta es la mejor forma en la que Piscis, deja de pensar en esa persona, que no se quedó en su vida.