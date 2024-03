¿Qué números no son compatibles contigo?

De acuerdo con la numerología, cada uno de los números que existen en el mundo poseen una energía especial con la que podemos ser compatibles o no, este conocimiento se puede obtener a través del estudio de una carta numerológica, la cual nos ayudará a descubrir aspectos ocultos de nuestra personalidad y lo que nos depara el futuro en distintos ámbitos de la vida.

La compatibilidad en los números puede ayudarnos a detallar diversas cosas como cuáles son nuestras cifras de la buena suerte y cuáles podrían perjudicarnos y atraer malas vibras a nuestra vida. Además, es una de las maneras más certeras para saber si existe compatibilidad en el amor.

¿Te quieres despedir de un ser querido? La Bruja Zulema te dice cómo [VIDEO] ¿No te despediste de un ser querido que ya falleció y quieres hacerlo? Nuestra Bruja Zulema te dice cómo lograrlo y darle el último adiós a tu familiar.

Los números con los que no eres compatible

Una vez obtenida tu carta numerológica, que es equivalente a la carta astral en la numerología, podrás descubrir con cuáles números no eres compatible. Por ejemplo, quienes se asocien con la energía del 1 deberán evitar formar relaciones con el 8 u el 9 pues disfrutan demasiado de su independencia y en este sentido suelen chocar.

Las personas del número 2 no son compatibles con el 1, el 3 y el 5 debido a sus cualidades y sensibilidad mientras que el número 3 no será compatible con el 2, 3, 6 y 8, ya que no se llevan bien. Por otro lado, el número 4 mostrará rechazo hacia el 3, 5 y 9 pues sus personalidades suelen chocar mucho.

En cuanto al número 5, la numerología dicta que no serán compatibles con el 2, 4 y 9, pues no suelen tener relaciones largas ni estables. El número 6 no será compatible con el 3 y el 7 pues son personas demasiado cálidas y protectoras que pierden el control fácilmente.

El número 7 se caracteriza por su personalidad profunda y por ser muy exigente, no será compatible con el 6, 8 ni 9. Por otra parte, el número 8 no será compatible con el 1, 3, 5, 7 y 9 y el número 9 no tendrá compatibilidad con el 1, 4, 5, 7 y 8.