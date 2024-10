La polémica indirecta de Ángela Aguilar sobre su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han robado los reflectores desde que anunciaron su romance, pero la cosa se acrecentó cuando contrajeron matrimonio el pasado 24 de julio.

Desde entonces, la pareja del regional mexicano ha demostrado que a pesar de la adversidad y de las opiniones en contra su amor es más fuerte de lo que se cree y puede con eso y más.

¿Christian Nodal ya salió del hospital? En días pasados, Christian Nodal encendió las alarmas al publicar una imagen desde el hospital, donde se encontraba a su lado Ángela Aguilar, su ahora flamante esposa.

Afortunadamente el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Cumbión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, ya salió del hospital. No obstante, deberá llevar una serie de cuidados especiales para poder reincorporarse a su vida habitual y así pueda cumplir con sus compromisos pospuestos.

A través de un comunicado en redes sociales, el equipo de Christian Nodal le hizo saber a sus fans que el cantante ya se encuentra en su casa descansando.

“Informamos que ya se encuentra en su hogar, donde deberá hacer unos días de reposo absoluto, mientras sigue con el tratamiento recibido para erradicar la fuerte infección estomacal, misma que lo tuvo bajo observación en emergencias en días pasados”.

¿Qué opina Ángela Aguilar sobre los celos?

Recientemente revivieron una declaración de Ángela Aguilar en donde le preguntaron su opinión sobre los celos, ahí la ‘Princesa del Regional Mexicano’ confesó si ella es o no celosa.

“De parejas mías que he tenido nunca, me vale muchísimo, pero de mis papás o sea de mi papá sí estoy como... o sea mi mamá me ha enseñado todos los trucos para que la gente no se te acerque tanto, pero mi papá cuando yo era muy chiquita lo acompañaba a las entrevistas”, dijo Ángela Aguilar.

En dicha entrevista recordó que una vez acompañó a su padre a una entrevista y la conductora se sentó junto al cantante, por lo que ella de inmediato tomó el teléfono y le marco a su madre para explicarle lo que había pasado.