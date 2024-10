Ángela Aguilar hace inesperada confesión sobre su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar abrió su corazón frente a Yuri y compartió detalles de su vida como recién casada con Christian Nodal . La joven cantante, que ha sorprendido a muchos con esta etapa de su vida, habló sin reservas sobre su matrimonio, dejando entrever lo feliz que está en esta nueva etapa. La intérprete de “Maldita Primavera”, quien tuvo la oportunidad de conocer a Ángela más de cerca durante una colaboración artística, quedó conmovida con lo que la hija de Pepe Aguilar le confesó.

¿Qué reveló Ángela Aguilar a Yuri acerca de su matrimonio con Christian Nodal?

Durante su conversación, Yuri mencionó que Ángela Aguilar no escatimó en palabras para describir lo maravilloso que ha sido casarse. “Empezamos a hablar cosas de mujeres, de cómo se sentía estando casada, y ella me dijo: ‘Yuri, es el mejor estado, me encanta estar casada, yo no me imaginaba que fuera tan bonito estar casada’, y está enamorada”, comentó Yuri en una entrevista. Ángela destacó la felicidad que le ha traído su vida matrimonial y lo inesperado que ha sido descubrir la belleza de compartir su vida con alguien tan especial como Christian Nodal.

Yuri también tuvo la oportunidad de conocer a Christian Nodal y fue testigo del cariño con el que trata a Ángela. “Muy lindo, apoyándola, muy amoroso, o sea, así el amor, derramando”, mencionó, dejando claro que la relación entre ambos artistas es genuina y llena de afecto a pesar de las polémicas que los han rodeado.

¿Cuándo se casaron Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Cabe recordar que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal tomó un rumbo serio el pasado julio de 2024, cuando decidieron unir sus vidas en matrimonio. La boda, que fue un evento privado, se llevó a cabo en una hermosa hacienda en Cuernavaca, rodeados de familiares y amigos cercanos. La discreción del evento mostró que ambos querían que ese día tan especial fuera íntimo y personal, lejos de los reflectores, enfocándose solo en la unión y el amor que comparten.

