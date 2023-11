¿Qué pasa si nunca activo mi tarjeta de crédito?

Muchas personas utilizan este elemento, pero es justo decirlo, hay momentos en los que puede que haya una buena dosis de desconocimiento sobre todo lo que tiene que ver con él. Ahora bien, dentro de este aspecto vamos a comentarte qué ocurre si nunca activas tu tarjeta de crédito.

Este elemento es una oportunidad para que los otorgadores de créditos puedan ver tu comportamiento de pagos y con ello te terminen de brindar nuevos préstamos. La Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), siempre brinda algunos tipos de recomendaciones para estas instancias y para empezar, resaltan que hay que tener como máximo 2 tarjetas de crédito: la primera para gastos fuertes y la segunda para imprevistos.

Queda claro que no hay una fecha límite para activar una tarjeta, pero también se recomienda hacerlo lo más pronto posible, para que los clientes puedan utilizarla de inmediato y empezar a aprovechar sus beneficios.

¿Qué pasa si nunca activas tu tarjeta de crédito?

Claramente que si no la activas, no puedes hacer compras, ni movimientos, ni disfrutar de los beneficios que acarrean. Agreguemos que, las consecuencias de no activar tu tarjeta de crédito varían dependiendo de la institución bancaria, pero lo que puede suceder es que: te cobren comisiones, tengas un registro de incumplimiento de pagos en Buró de Crédito, activar tras pagar con el plástico en algún establecimiento y que se active automáticamente.

No te preocupes si no conoces tu situación, pues hay tres mecanismos por los que puedes saber si tienes una tarjeta de crédito activa: solicitar tu Reporte de Crédito Especial Círculo de Crédito.