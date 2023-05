No hay persona que en algún momento no haya sido molestada por este insecto. Ya sea cuando estamos comiendo o que nos hallemos en un espacio natural siempre podemos llegar a encontrarnos con estos ejemplares. Ahora bien, por más que no parezca tienen una utilidad y aquí te explicaremos que sucedería si dejan de existir las moscas.

Empecemos sin hablar bien de ellas pues pueden ser un gran dolor de cabeza en ciertas oportunidades. Existen momentos donde se posicionan con una intensidad innecesaria en nuestras cercanías como otras instancias donde el grado de permanencia en nuestro alrededor es más que innecesario. Ahora bien, la realidad está en que por más que cuando coexisten con los seres humanos no son colaborativas si tienen mucha importancia.

¿Qué sucedería si dejan de existir las moscas?

Las moscas desempeñan un papel fundamental que mantiene la integridad de los ecosistemas terrestres. Estos curiosos insectos alados se alimentan de materia orgánica que contiene grandes cantidades de nitrógeno (por ejemplo, las heces). De esta manera, las moscas ayudan a fijar este preciado elemento al suelo terrestre contribuyendo ampliamente en el ciclo de este elemento.

Este grupo de insectos se distinguen porque en una determinada etapa de vida tienen una fase larvaria. En las moscas, esta fase larvaria se alimenta de materia orgánica en descomposición, degradándola y transformándola en elementos importantes para los suelos. De esta manera, las moscas en su etapa larvaria aportan su granito de arena en la manutención de la estructura del suelo, aportando nutrientes y fertilizantes a las raíces de las plantas.

Si dejaran de existir se produciría una alteración en el ecosistema. Si estas desaparecieran habría un impacto negativo en la cadena alimentaria pues sirven de alimento para muchos otros animales lo cual podría poner en peligro su existencia. Además, como mencionamos con anterioridad, las moscas descomponen la materia orgánica y los desechos (propiamente en su fase larvaria). Entonces, no es de extrañar que sin ellas estos desechos tardarían más en descomponerse pudiendo tener efectos negativos en la calidad del aire y de los suelos fértiles.