Esto pasará con Babo tras la filtración de su video explícito.

Babo sigue generando reacciones tras la filtración del video explícito de “Piensa en mí”, el cual publicó el vocalista de Cartel de Santa en su cuenta de OnlyFans y que más tarde se filtró ilegalmente en redes sociales.

Este polémico video cuenta con dos versiones, uno que es apto para la mayoría del público y el que se filtró en días pasados que muestra a modelos semidesnudas y al cantante sosteniendo relaciones sexuales.

Pero además de eso, lo que más llamó la atención fue que apareció sin ropa Babo, pues quedó al descubierto el proceso al que se sometió para brindarles mayor placer a sus parejas. A este proceso se le conoce como Pearling.

¿Qué es el Pearling? De acuerdo con Babo, es un tratamiento para mejorar su desempeño sexual y consiste en injertarse perlas o canicas de teflón, así lo reveló en entrevista con Luisito Comunica.

¿Cuánto cuesta hacerse un Pearling?

El video desató la curiosidad de muchos internautas, que se preguntaban cuánto costaría un proceso así. Radio Fórmula menciona que su costo puede varias dependiendo de los materiales utilizados, pero en algunas clínicas lo realizan por 90 y 140 dólares, que traducido a pesos da un aproximado de mil 500 a 2 mil 700 pesos.

¿Le afectará a Babo la filtración de su video explícito?

Nuestra querida Padme Vidente le preguntó al oráculo sobre Babo y su carrera luego de la filtración del video explícito de “Piensa en mí”, ¿será que le afectará?

De acuerdo con la pitonisa, Dávalos de Luna no sufrirá repercusiones en su carrera, por el contrario, tendrá muchísimo éxito; sin embargo, sufrirá la pérdida de un ser querido.

“No (le afectará), todo lo contrario, va a tener mucho éxito, logros y aquellos acuerdos que había dejado en el pasado y que no había concretado (se concretarán). Por otro lado, no veo que vaya a tener problemas con su ex por algunas cuestiones que ha estado mencionando… lo que sí veo y que le va afectar muchísimo, es que va a tener la pérdida de un ser querido que él ama muchísimo y eso va a hacer que se deprima y ni los nuevos contratos van a hacer que esto le suba la energía”.