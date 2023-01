¿Qué pasará con la carrera musical de Mauricio Ochmann?

Mauricio Ochmann ha decidido incursionar en el mundo de la música y recientemente lanzó su sencillo “En defensa propia”, el cual ya cuenta con su propio videoclip en YouTube; sin embargo, no resultó como esperaba.

¿Cómo anunció Mauricio Ochmann el lanzamiento de su nueva canción? “Feliz de compartir mi primer video “En defensa propia” mi EP “Origen” ya disponible en plataformas digitales”, publicó el ex de Aislinn Derbez.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Como mencionamos anteriormente, esta nueva etapa de Mauricio Ochmann generó todo tipo de comentarios, sobre todo negativos: “La verdad te prefiero como actor. En gustos se rompen géneros”, “¿Pero qué necesidad?”, “Si lo hace de Hobby está bien, pero así para triunfar no creo”, “Zapatero a tus zapatos, definitivamente buen cantante no eres, lo que sí eres un tremendo actor”, “Como cantante es muy buen actor, la actuación le queda súper”, “Ay no por qué haces esto Mau tan buen actor”.

¿Tiene problemas con su novia?

En exclusiva para Ventaneando, Ochmann echó por tierra los rumores de que a raíz de su viaje con Aislinn y su hija Kailani, la relación con su novia Paulina Burrola se haya fracturado y aseguró que para él, las madre de sus dos hijas son y seguirán siendo una familia.

“La relación con Pau es muy bonita porque entiende perfecto mi relación con las dos madres de mis hijas. Es muy importante para los hijos que vean que sus papás conviven, que conviven bien y que podemos estar todos juntos y la verdad es que es genuino y que es verdadero. Siento que hemos sabido manejar muy bien eso, a pesar de que ya no somos pareja, pero somos papás y las mamás de mis hijas son mi familia”, declaró.

¿Cómo le irá a Mauricio Ochmann en su carrera musical?

Como mencionamos anteriormente, Mauricio Ochmann hizo su debut en la música, pero su primer sencillo no recibió el apoyo esperado, por lo que nuestra vidente de cabecera, Padme, le preguntó al oráculo sobre su nueva faceta y todo parece indicar que no será muy fructífera su carrera musical.

“Una pequeña carrera, no veo que vaya a continuar en ello; sin embargo, va a querer seguirse esforzando y probablemente como a mitad del año nos va a querer sorprender en todo este gran avance musical que va a tener, pero no lo veo que va a despuntar en esa carrera”.