Le llueven críticas a Mauricio Ochmann tras debutar como cantante.

Mauricio Ochmann sigue demostrando el talento que tiene, pues además de ser actor, el ex de Aislinn Derbez ha decidido incursionar en el mundo de la música con su sencillo “En defensa propia”, mismo que ya cuenta con videoclip en la plataforma de YouTube.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación tras días de especulación por parte de la prensa.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann? Ochamnn compartió con sus seguidores la noticia de su incursión al plano musical: “Feliz de compartir mi primer video “En defensa propia” Mi EP “Origen” ya disponible en plataformas digitales.

La publicación acumuló más de 40 mil likes y cientos de comentarios, algunos de ellos en apoyo a Mauricio Ochmann en esta nueva faceta en su carrera profesional, sin embargo, los comentarios en contra no se hicieron esperar.

¿Cómo reaccionó el círculo cercano del actor?

Artistas como Omar Chaparro, Juan Diego Covarrubias, Alejandra Ambrosi, además de su novia Paulina Burrola, aplaudieron que el actor se haya aventurado a emprender una carrera como cantante.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Como mencionamos anteriormente, esta nueva etapa de Mauricio Ochmann generó todo tipo de comentarios, sobre todo negativos: “La verdad te prefiero como actor. En gustos se rompen géneros”, “¿Pero qué necesidad?”, “Si lo hace de Hobby está bien, pero así para triunfar no creo”, “Zapatero a tus zapatos, definitivamente buen cantante no eres, lo que sí eres un tremendo actor”, “Como cantante es muy buen actor, la actuación le queda súper”, “Ay no por qué haces esto Mau tan buen actor”.

A escasas horas de su lanzamiento el video no ha recibido el apoyo que se esperaba, pues apenas acumula 7 mil reproducciones y 339 me gusta, lo que demuestra que no fue del agrado de los fans del actor.

¿Mauricio Ochmann ya se pronunció al respecto?

Hasta el momento Mauricio Ochmann no se ha pronunciado al respecto, pero queda claro que sus fans lo ven más como actor que como cantante. Habrá que ver qué dice el actor en las próximas horas.