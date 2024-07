¿Qué le pasó? El rostro de Cynthia Rodríguez luce irreconocible (FOTOS)

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más queridas del mundo del espectáculo, pero también una de las más activas en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas ha acaparado los reflectores gracias al aspecto de su rostro.

La belleza de Cynthia Rodríguez es incomparable, pero al parecer la famosa decidió hacerse algunos arreglitos o al menos eso es lo que se especula, ya que su rostro luce diferente.

¿Por qué se dice que se hizo algo en el rostro?

Cynthia Rodríguez compartió una publicación en su cuenta de Instagram que llamó seriamente la atención de sus fans, pues nuestra querida conductora luce diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

La guapa exacadémica presumió su maquillaje estilo glam en redes sociales, pero las fotografías generaron todo tipo de opiniones. Algunos aplaudieron la belleza de la también cantante, mientras que otros aseguraron que no se parecía y que ese maquillaje no le favorecía.

Algunos internautas aseguraron que con ese maquillaje se parecía a la cantante Jennifer López o la socialité Kim Kardashian, ya que sus labios están perfectamente contorneados y pestañas definidas.

Cynthia Rodríguez acompañó su publicación con la descripción “Día de fotos” y de paso etiquetó a su maquillista Víctor Guadarrama y a su estilista Fernando Pedraza, quienes fueron los responsables de su impresionante cambio de look.

¿Cómo reaccionaron las redes? Cynthia Rodríguez sorprendió a propios y extraños al presumir su nuevo maquillaje, pero sus fotos provocaron una fuerte discusión en redes sociales.

“No te pareces, mucho filtro o el maquillaje no te favorece”, “Es muy Kim Kardashian el make up”, “Tuve que ver la foto más de 2 veces para ver si era Cyn, súper guapa pero no se parece a la Cyn que siempre vemos”, “Pensé que era Kim y no, ya la moda es parecerse a las Kardashians”, fueron algunos de los comentarios.