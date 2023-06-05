¿Qué tan rápido y furioso eres?

La décima película de Rápidos y Furiosos llegó a las salas de cine y con ello, una experiencia única que otorga Sabritasâ por medio de su línea Flamin’ Hot: una experiencia de audiciones en las que el público tendrá la oportunidad de ser parte de esta saga que se ha convertido en la favorita de los fans.

Esta iniciativa les permitirá vivir una experiencia como si de una audición se tratara con un set up que te hará sentir como parte de una escena de película. Esto se desarrollará en algunos puntos seleccionados de la Ciudad de México; para ser más específicos, en Wal-Mart, que se convertirá en una locación para que la gente pueda sentir la adrenalina de las Audiciones Rápidos y Furiosos by Flamin´ Hot.

¿Cómo participar?

Para ser parte de esta historia, los pasos son: acudir este 3 y 4 de junio al Walmart Lomas Toreo o 10 y 11 de junio en Walmart Miramontes y en la compra de productos participantes Sabritas®, podrás presentar tu ticket de compra en el estacionamiento y cambiarlos por premios y por la oportunidad de vivir la experiencia de audiciones inspirada en la saga. Siguiendo estos sencillos pasos podrás sumarte a la fiebre que genera la saga de autos más famosa del mundo.

No te pierdas esta historia. Y recuerda que al comprar productos Flamin’ Hot, puedes registrar el código que viene dentro de los empaques en Joy App® para participar para ganar increíbles premios.

Recuerda que Rápidos y Furiosos X ya se encuentra disponible en las salas de México. No puedes perderte una entrega llena de acción de la mano del piloto de carreras callejeras más famoso del mundo con un desenlace que le encantará a los fans.



TÉRMINOS Y CONDICIONES:

PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA MAYORES DE 18 AÑOS, VÁLIDO EN LA REPÚBLICA MEXICANA. VIGENCIA DE LA DINÁMICA: ÚNICAMENTE LOS SIGUIENTES DÍAS: SÁBADOS 03 Y 10 DE JUNIO DE 2023

Y DOMINGOS 04 Y 11 DE JUNIO 2023. PREMIOS LIMITADOS. APLICAN RESTRICCIONES. BASES EN JOY APP®️. DUDAS AL 800 901 9500. RESPONSABLE: COMERCIALIZADORA

PEPSICO MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. ®️ MARCAS REGISTRADAS. COME BIEN. SOLO TIENDAS

