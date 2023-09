¿Qué signo es el más sucio de todos?

En el zodiaco hay signos que se distinguen por aspectos positivos, pero también algunos que lo hacen por los negativos, tal es el caso del signo más sucio de todos, ese que cree que el agua se hizo únicamente para regar las plantas.

Los astros influyen directamente sobre cada uno de los signos del zodiaco, así como también el elemento que los rige, es gracias a ellos como podemos saber más sobre su personalidad, forma de ser y de comportarse con el mundo exterior.

En esta ocasión nos enfocaremos en el signo más sucio del zodiaco, ese que no cuida para nada su higiene personal, además de que no le importa si su ropa está manchada o huele mal. Este signo es desordenado y sucio, por ello no le gusta bañarse.

¿Cuál signo es el más sucio del horóscopo?

Aries

El primero de los signos más sucios del horóscopo es Aries, ya que se resiste continuamente a bañarse y lucir pulcro e impecable. Este signo prefiere looks desenfadados y relajados, es por eso que regularmente usa ropa desgastada y bastante holgada.

No obstante, Aries es un signo bastante coqueto, pero sinceramente no le pone mucho empeño en su arreglo ni aseo personal, por lo que en ocasiones sus citas se vuelven un verdadero fracaso.

Leo

Como buen felino a Leo no le gusta bañarse, por eso es considerado como uno de los signos más sucios de todo el zodiaco. Leo no se enfoca mucho en su higiene o aseo personal, pues cree que con su belleza natural lo puede todo.

A Leo no le gusta ir a la peluquería o barbería, ya que prefiere su larga melena, así como la ropa desgastada, por lo que jamás gastará en atuendos nuevos. Sin embargo, su personalidad magnética en ocasiones le ayuda a superar su mal olor.

Tauro

El tercer signo del zodiaco que es considerado como uno de los más sucios es Tauro. Este signo es el que menos se preocupa por su higiene personal, a Tauro le da lo mismo oler bien o mal, incluso podría estar sin bañarse semanas enteras.

Tauro siempre encuentra excusas para bañarse, ya sea porque haga calor o frío, este signo evitará a toda costa entrar a la ducha, por ello es considerado como el más sucio de todos.