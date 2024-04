Así podrás ver las franjas de sombra durante el Eclipse Solar 2024

Este lunes 8 de abril de 2024, un evento astronómico nos cautivará a todos los habitantes en México: un Eclipse Solar Total. No obstante, el fenómeno en cuestión brindará la oportunidad de observar diversos espectáculos, incluyendo la corona solar, las perlas de Baily y el anillo de diamantes. Entre estas manifestaciones, uno de los más intrigantes y menos conocidos son las franjas de sombra, también llamadas bandas de sombra.

¿Qué son las franjas de sombra?

Las franjas de sombra, como su nombre lo indica, son bandas alargadas y oscuras que se desplazan rápidamente y están separadas por espacios blancos. Durante el Eclipse Solar 2024, estas bandas se pueden observar en superficies como el suelo o los costados de los edificios.

Historias de Fe | El Señor de la Misericordia [VIDEO] El Señor de la Misericordia o Jesús misericordioso es muy milagroso. Alejandra Carvajal encontró a varias personas que fueron testigos de sus milagros.

¿Por qué se producen las franjas de sombra=

Según la NASA, este efecto se produce debido a la refracción de la poca luz que queda durante el eclipse al atravesar la atmósfera terrestre. La refracción es un fenómeno físico en el que la luz cambia de dirección al pasar de un medio transparente a otro, como cuando vemos un lápiz “doblado” dentro de un vaso con agua.

En el caso del eclipse, la luz solar se refracta al ingresar a la atmósfera, proyectando sombras irregulares y en movimiento sobre la superficie terrestre.

Te puede interesar: Eclipse solar: ¿Cuál será su trayectoria EN VIVO?

¿Cómo observar las franjas de sombra?

Si bien las franjas de sombra son un espectáculo fascinante, su observación no siempre es sencilla. Para presenciarlas, es necesario que se den las siguientes condiciones:



Eclipse total de Sol : Las franjas de sombra solo son visibles durante un eclipse total de Sol, cuando la Luna cubre por completo el disco solar.

: Las franjas de sombra solo son visibles durante un eclipse total de Sol, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. Condiciones atmosféricas favorables : La nubosidad o la bruma pueden dificultar o impedir la observación de las franjas de sombra.

: La nubosidad o la bruma pueden dificultar o impedir la observación de las franjas de sombra. Ubicación adecuada: Las franjas de sombra no son visibles desde cualquier punto dentro de la zona del eclipse. Se recomienda ubicarse en un lugar con cielos despejados y buena visibilidad, preferiblemente en zonas con superficies claras donde el contraste de las sombras sea más evidente.

Cabe destacar que aparecen poco antes del momento de máxima totalidad del eclipse, cuando la Luna cubre casi por completo el Sol, por lo que es importante estar atento durante esta fase, ya que las franjas de sombra solo son visibles durante unos pocos minutos.

Te puede interesar: ¿Cómo disfrutar el Eclipse Solar sin ningún problema, según la SEP?

¿Son peligrosas las franjas de sombra que se podrán ver durante el Eclipse Solar 2024?

Pero, ¿es peligroso ver este fenómeno? La respuesta es un no, las franjas de sombra no representan ningún peligro para la salud ocular. Sin embargo, al igual que la luz solar tenue durante el eclipse, es importante no mirar directamente al Sol durante la observación de las franjas de sombra, ya que esto podría causar daños en la retina.