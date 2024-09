Sismos lentos: ¿Qué son y qué peligro representan?

Hace unas cuantas horas se llevó a cabo el Simulacro Nacional para conmemorar el 19 de septiembre, fecha en la que se han registrado dos de los sismos más fuertes en la historia de México. Sin embargo, el miedo sigue latente y por eso te contamos qué son los sismos lentos y si representan algún peligro.

Recordemos que nuestro país se encuentra en una zona de alta sismicidad. No obstante, Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN) habló sobre un fenómeno llamado “brecha sísmica de Guerrero”, una región de 150 kilómetros entre Acapulco y Papanoa, desde 1911, donde ocurren los llamados sismos lentos, no mayores a una magnitud de siete.

¿Qué son los sismos lentos? De acuerdo con Arturo Iglesias, los sismos lentos o silenciosos son movimientos que se caracterizan por la lentitud de su ruptura, la cual puede extenderse durante semanas o meses, a diferencia de los sismos habituales que se generan en segundos.





¿Cuál fue el descubrimiento que cambió la sismología en México?

En la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron un artículo que señala que los sismos lentos no producen ondas sísmicas, por lo que no son captados por los sismógrafos convencionales, por ende, no representan un peligro para la población.

Pero su descubrimiento en el año 2001 fue un parteaguas en el estudio de la tectónica. Arturo Iglesias aseguró que esto reveló una nueva dimensión en la comprensión de los procesos sísmicos.

Por su parte, Shri Krishna Singh, investigador emérito del Instituto de Geofísico (GF) de la UNAM, declaró que los sismos lentos son parte fundamental de la sismotectónica en zonas de subducción, como las de México.

¿Representan algún peligro?

Como mencionamos anteriormente, los sismos lentos no representan ningún peligro, ya que no generan ondas destructivas. Además, los especialistas aseguran que la falta de sismos regulares en la brecha de Guerrero los hace creer que los sismos lentos podrían estar aliviando la tensión acumulada en esta zona.