¿Quién es el actor que apareció con Belinda tras polémica con Nodal?

El día de ayer surgió una nueva polémica entre Belinda y Christian Nodal después de que el cantante de regional mexicano explotara en contra de Belinda Schüll, madre de la cantante española, quien aplaudió el comentario de una fan que llamó “naco” al intérprete de “Botella tras botella”.

Por ello, el cantante no se guardó nada y arremetió contra la mamá de su exprometida: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, no siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Así mismo, se filtró una supuesta conversación entre Belinda y Nodal con fecha del 4 de febrero. Al respecto, Beli respondió a Ricardo Casares, conductor de Venga la Alegría: “Gracias, Ricardo, no voy a decir nada, son tonterías”.

Sin embargo, ahí no terminó la cosa, la cantante de “Luz sin gravedad” reapareció en sus redes sociales para compartir un video junto a un misterioso hombre (Guillermo Pfening) en un paradisíaco lugar, lo cual desató infinidad de rumores.

¿Quién es Guillermo Pfening?

El hombre que apareció junto a Belinda en uno de los videos es Guillermo Pfening, actor argentino con el que compartió créditos en la primera temporada de “Bienvenidos a Edén”. En el pequeño clip se puede ver a ambos en lo que parece ser una de las locaciones donde grabaron algunas escenas de la serie antes mencionada y donde también aparece la mascota de Beli.

La también actriz compartió el video con un filtro de corazón, lo cual acrecentó más los rumores de un posible romance. Pero la cosa no terminó ahí, Pfening también compartió una fotografía de Beli mientras disfrutaba del increíble paisaje playero al lado de su lomito.

Belinda reaparece tras polémica

El actor nació el 9 de diciembre de 1987 en Argentina y desde joven mostró su interés por la actuación, incluso viajo a Buenos Aires para estudiar Artes Combinadas en la universidad de la capital pampera.

En 1998 debutó en “Corazón Iluminado”, cinta de Héctor Babenco en la que compartió créditos con Xuxa Lopez, Norma Aleandro, Walter Quiroz, entre otros. También ha participado en producciones como “Foddie love”, “Nadie nos mira”, “Caíto”, “El practicante”, “Distancia de rescate”, “Mi mejor amigo”, “El último verano de la boyita”, entre algunos otros. Actualmente tiene 43 años y tiene una hija de 7 años de edad llamada Asia.