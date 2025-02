Daniel Bisogno, así fue la vida de ‘El Muñeco’ de Ventaneando

La televisión abierta mexicana está de luto, luego de que se confirmara la muerte del conductor Daniel Bisogno, una de las figuras más queridas de la pantalla de TV Azteca, donde destacó por su participación en el programa Ventaneando.

Daniel se caracterizó por ser un presentador alegre y con un gran sentido del humor, que dejó huella en el medio del espectáculo y el público mexicano.

Carrera de Daniel Bisogno: “Mi vida fue como un cuento”

Daniel Bisogno nació el 19 de mayo de 1973, en la colonia Roma, de la Ciudad de México, como producto del amor de Araceli Bisogno y Concepción, a quien de cariño le dicen ‘Don Concho’.

En entrevista para el canal de YouTube de Pati Chapoy, Daniel abrió su corazón y compartió que la figura que más lo influyó en su infancia fue su padre: “coincidía más en la idea de pensar de mi papá, que luego, ya no tanto, cuando llegué a la adolescencia, pero en toda la infancia coincidía con él y lo veía como mi ídolo”.

Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a forjar su personalidad y a sentir el llamado del mundo artístico, impulsado por el parentesco con Angélica Vale.

Por esta razón, un día, su mamá lo acompañó para hacer casting y su debut en el cine mexicano fue en 1982, a los 7 años de edad, en la película ‘Fieras contra Fieras’, en la que compartió créditos con Carmen Salinas, Adalberto Martínez, ‘Resortes’, Margarito Esparza, Sergio Goyri, entre otros.

En la conversación con Pati, Daniel expresó que su vida fue tan extraordinaria, gracias a sus vivencias y a estar tan cerca del medio del espectáculo desde una temprana edad.

“La verdad, tengo la fortuna de que mi vida ha sido como un cuento, me ha tocado vivir cosas. Por ejemplo, a mí me llevaban de niño al Teatro Blanquita, mi papá, y todos los artistas que yo vi en el Blanquita, he tenido la inmensa fortuna, de poder trabajar con ellos”, compartió.

Algunas de esas personalidades fueron los comediantes: Alejandro Suárez, ‘El Loco Valdés’, Carmelita Salinas, entre otros.

En teatro, el también actor inició con la puesta en escena: ‘Los Tenis Rojos’ y más adelante destacó en obras como: ‘A Oscuras Me Da Risa’, ‘El Tenorio Cómico’, ‘Lagunilla, Mi Barrio’, entre muchas más.

Sobre sus estudios, Daniel Bisogno estudió en el CEA, donde compartió clases con Kuno Becker, Víctor González, Ernesto D’Alessio, Aracely Arámbula y Ana de la Reguera.

¿En qué programas participó Daniel Bisogno además de Ventaneando?

Daniel Bisogno confesó que en su juventud, era un ferviente seguidor del trabajo de Pati Chapoy: “Yo no me perdía, todos los días, a las 4:00PM, ‘El Mundo del Espectáculo’, con Pati Chapoy. Además, lo veía en la casa de unos vecinitos, que decían que la vecina, era igualita, y sí tenía su aire”.

Fue así como años más tarde, la vida lo llevó a conocer a Pedro Sola, a quien le manifestó su inquietud de formar parte de Ventaneando. Sin embargo, por su corta edad, su primer proyecto de formación fue Caiga Quien Caiga, donde trabajó con Mónica Garza, Rosario Murrieta, René Franco, entre otros.

Luego de la demanda que Televisa interpuso a Pati Chapoy, los conductores principales de 1996: Pati Chapoy y Pedro Sola tuvieron que ausentarse para declarar ante las autoridades.

“No había quién hiciera el programa en un momento de emergencia, entonces sientan a Esteban Macías, Atala Sarmiento, Álvaro Cueva y Daniel Bisogno. Alguna magia salió, otro golpe de buena suerte, que a partir de ahí, me quedé de suplente primero y luego los sábados”, recordó.

A partir de ese momento, el presentador comenzó a destacar en la pantalla de TV Azteca, principalmente en Ventaneando. Otros programas estelares en los que participó fueron: Desafío de Estrellas, Raquel y Daniel, entre otros.

Daniel Bisogno se caracterizó por su forma única de aparecer en la televisión y siempre será recordado por su humor.

Descanse en paz, Daniel Bisogno.