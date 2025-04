¿Quién es “El Villano”, cantante que reveló tener VIH por “un pasado lleno de excesos”?

La escena argentina encontró una frescura bastante particular en sus nuevos exponentes. En una era donde el género urbano es el que gobierna de manera general entre las nuevas generaciones, los artistas encontraron una línea bastante marcada. Entre trap, reggaetón, cumbia (muy tirada al regional o a lo pop) encontró un público, donde “El Villano” era parte del movimiento.

Y aunque no es el fin del mundo, el artista de 34 años anunció ante todos sus seguidores que contrajo VIH SIDA, lo cual le mermó su salud de manera categórica en los últimos tiempos. Esto lo anunció en un video en su cuenta de Instagram y las reacciones ya están manifestándose de múltiples maneras.

¿Quién contagió a “El Villano” de VIH?

Todos saben que la industria musical es demasiado pesada en muchos ámbitos. La exigencia, la exposición, el entorno, la fama, los vicios y todo lo que se junta alrededor termina por quebrar a muchas personas. Y precisamente el artista de 34 años indicó que este tipo de vida fue lo que le llevó a contagiarse de esta enfermedad que en general está asociada con los excesos y desenfreno de las personas.

Justamente bajo esa línea se llevó a cabo la declaración del nacido en Argentina. Indicó que su vida reciente se llenó de fiestas, drogas, alcohol, desenfreno y demás. Había ocasiones donde tomaba y se descontrolaba tanto que al siguiente día no recordaba absolutamente nada de lo vivido. Por eso, animó a la gente a vivir cuidando sobre todo su salud.

Algo de lo más impresionante de las palabras de confesión de “El Villano” es que no se lo había comentado a su familia, porque no quería que alguien le detuviera en hacer esto público. Todo esto se concretó cuando se sintió con dolores y mucho cansancio, situación que lo llevó al médico. Después de todos los estudios se le confirmó la enfermedad y confesó también que no sabe quién lo contagió y si contagió a más personas.

Al final animó a sus seguidores, indicando que les informará cómo avanzará el proceso de recuperación.

