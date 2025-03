¿Quién es Francisco Cantú, el supuesto novio de Dulce que estaría detrás de Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal ha estado en el ojo del huracán después de los conflictos legales que ha protagonizado junto a su aún esposo, el productor musical Cruz Martínez. Lo anterior, sin embargo, no exime que algunas personas del espectáculo busquen acercarse a ella con tintes amorosos, y uno de los que recientemente ha salido al aire es nada más y nada menos que Francisco Cantú.

Se dice que uno de los problemas que elevaron el conflicto entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez derivan precisamente de Francisco Cantú, quien, supuestamente, habría tenido un vínculo amoroso con la cantante en 2023. Curiosamente, a este hombre también se le relaciona sentimentalmente con Dulce, quien perdió la vida a finales del año pasado.

¿Francisco Cantú desea tener una relación con Alicia Villarreal?

Durante una charla con diversos medios de comunicación, Francisco Cantú aseguró que la inteligencia y belleza de Alicia Villarreal lo conquistaron, por lo que en su momento sí pensó en buscar un vínculo más grande con ella. Además, dejó ver que es una mujer muy guapa y que, incluso, le reveló detalles de su relación con Cruz Martínez, la cual estaba rota desde hace algunos años.

“Alicia es muy guapa, muy inteligente. Es una persona que, cuando la conoces a fondo, vale la pena. Alicia es una persona muy decente, yo así la leo, es una persona que vale la pena. Si la cortejaba era porque quería ser su novio. Si invitas a salir a alguien y sale contigo es una señal, es que hay un interés. Yo no digo que me correspondía, si ella lo hacía o no a ese cortejo, eso se lo deben preguntar a ella”, mencionó.

Francisco Cantú, ex de Dulce declara que salió con Alicia Villareal

Se destapan los secretos del pasado, ahora Francisco Cantú revela que tuvo un romance con Alicia Villarreal, ¿y Dulce? pic.twitter.com/YML6FaIRLz — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 3, 2025

¿Qué dijo Alicia Villarreal al respecto?

Si bien su última declaración al respecto fue hace varios días, en la misma Alicia Villareal no solo mencionó que no existió ninguna relación entre ambos, sino que dijo que solo veía a Francisco Cantú, cantante mexicano del género ranchero, como un amigo: “No se dio nada, no hubo besos, no hubo abrazos, no hubo tomada de mano. No hubo nada, somos amigos”.