¿Nuevo romance? Él es Gabito Ballesteros, quien sería el nuevo novio de Belinda

Todo indica que Belinda está viviendo una de sus mejores etapas y las redes sociales no han tardado en reaccionar. En los últimos días, la cantante ha estado en boca de todos (aunque nunca deja de estar en boca de todos) por sus recientes apariciones junto a Gabito Ballesteros. Te contamos quién es y todo lo que debes saber de la joven promesa del regional mexicano.

¿Quién es Gabito Ballesteros y de dónde es?

Gabito Ballesteros, quien se rumora podría ser la nueva pareja sentimental de nuestra querida Beli Belika, se ha posicionado entre los más destacados del regional mexicano por su estilo inconfundible; el originario de Culiacán, Sinaloa, fusiona los sonidos tradicionales de la música regional con toques contemporáneos, creando un estilo único que empata con los gustos de las nuevas generaciones.

Desde sus inicios, Gabito ha hecho patente su don natural para la composición, lo que le ha abierto puertas para colaborar con diversos artistas del género como Carin Leon, Natanael Cano, Peso Pluma y grupo Frontera, entre otros. Nada mal, ¿no? En las plataformas de streaming ya acumula millones de reproducciones, confirmándolo como una de las figuras emergentes más prometedoras del regional mexicano.

¿Belinda y Gabito Ballesteros son novios?

Los rumores de que Belinda y Gabito Ballesteros suenan muy fuerte en todos lados. Todo empezó cuando Belinda fue vista en el concierto de Gabito en Hermosillo, Sonora, disfrutando del show en compañía de su amiga Estibaliz Badiola. La presencia de la intérprete de Cactus no pasó desapercibida, y las redes rápidamente se llenaron de comentarios sobre su felicidad y lo relajada que se veía. Pero lo que realmente encendió las especulaciones fue un video donde Gabito le abre la puerta de una camioneta, la abraza y le da un beso en la oreja. ¿Será que todo lo de Nodal (por fin) ya quedó atrás?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se les ve juntos. En octubre, durante el Gran Premio de México, ambos posaron para fotos, lo que ya había generado rumores. Ahora, con este nuevo capítulo, las teorías sobre su relación no han dejado de crecer. Sin embargo, no todo han sido aplausos y no faltan los señalamientos. En redes sociales han criticado esta posible nueva relación de Belinda con Gabito, pues él había sido vinculado con Kenia OS (la intérprete de Llévatelo), con quien la cantante recientemente colaboró en la canción Jackpot. Esto ha llevado a algunos a tacharla de “chapulina”, avivando aún más la polémica. Por otro lado, algunos fans han señalado la de edad entre ellos, pues nuestra querida Beli le lleva diez años al joven Ballesteros. ¿Qué no estaba de moda la diferencia de edad entre parejas?

¿Qué estudió Gabito Ballesteros?

En entrevista para Jessie Cervantes, Gabito Ballesteros aseguró que antes de dedicarse de lleno a la música, estudió ingeniería industrial en la Universidad Unilider, una institución privada de su natal Sonora.

¿Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Natanael Cano?

Se sabe que entre Gabito Ballesteros y Natanael Cano existe una gran amistad. Además de que Cano habría sido de los primeros que confiaron en su talento, han hecho colaboraciones en temas exitosos.

Las cinco canciones que debes escuchar para conocer a Gabito Ballesteros

Si aún no has escuchado nada de Gabito Ballesteros, podrías comenzar con estas son las cinco canciones que han catapultado al sonorense al éxito internacional. Recuerda que algunos temas de Ballesteros contienen letras explícitas.

A puro dolor Cosa claras, cosas buenas La Niña con Kenia Os Por qué te vas con Víctor Cibrian El Boss con Natanael Cano

¿Será que Belinda y Gabito solo están trabajando en una colaboración musical, o realmente hay algo más entre ellos?