¿Quién es Junior H, el cantante de corridos tumbados?

Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, cantante de regional mexicano, ha regresado a sus orígenes con el tema musical “El plumas”, luego de haber lanzado dos temas con banda y esta noche se presentará en La Resolana Nius, programa conducido por el Capi Pérez.

El cantante nació en Guanajuato y con tan solo 18 comenzó a ganar reconocimiento musical gracias a su álbum “Atrapado en un sueño”. A los 12 años, él y uno de sus amigos ya escribían letras de canciones, aunque no sabían tocar ningún instrumento; sin embargo, ese no fue impedimento para que persiguiera su sueño.

A los 14 años lanzó algunos temas de hip-hop, años después tuvo que iniciar de cero cuando su familia se mudó a Estados Unidos, fue entonces cuando aprendió a tocar la guitarra viendo videos en YouTube.

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A los 17 años logró hacer viral en YouTube su canción “No he cambiado”, alcanzando dos millones de visitas en dos meses, fue gracias a ese tema que fue descubierto por su ahora gerente Jimmy Humilde.

Junior H ha destacado en el regional urbano, principalmente en los corridos tumbados donde también figura Natanael Cano. En mayo pasado reveló al podcast Creativo que su nombre se lo puso por “vergüenza con mis compas, me daba pena y decidí hacerlo así, pero me volvió la suerte de fregadazo para atrás”.

Así mismo, reveló que cuando inició su carrera le deba pena hacer videos, pues no podía ocultar su rostro, por ello se ponía lentes oscuros. También reveló que consideró otros nombres artísticos como Tony Herrera por Antonio, incluso iba a crear un grupo que se llamaba Los de Guanatos, pero terminó quedándose con Junior H.