¿Se lanza como cantante? Capi Pérez impacta con VIDEO en redes sociales.

Nuestro querido Capi Pérez dejó a sus seguidores con la boca abierta, luego de que posteara en las redes sociales un video de su posible debut como cantante.

El Capi arrancó en Quiero Cantar con ‘El amor no fue pa’mi’.

A través de un video blanco y negro con algunos segundos de duración, nuestro querido conductor de Venga la Alegría aparece con un gorro y sus características gafas.

Detrás del presentador hidrocálido también se da cita un grupo de violinistas que ameniza la presentación de Capi Pérez.

¿Qué trama nuestro querido Capi? Es bien sabido que el presentador de La Resolana se reinventa cada día, por lo que estamos ansiosos de conocer su sorpresa.

"¿Cómo se quedaron? Es una mamad... la que estoy planeando, pero les va a gustar mucho. Tienen que suscribirse al canal”, expresó en sus historias de Instagram.

¿Capi Pérez se lanza como cantante? Suscribete al canal de Youtube de Capi Pérez para enterarte de la gran noticia que tiene nuestro presentador.

Nuestro querido Capi Pérez dejó ver que tiene singulares dotes para el canto en ¡Quiero Cantar!, primer reality show de Venga la Alegría.

En aquella edición, el conductor quedó en segundo lugar después de Curvy Zelma, quien se fue a casa con el merecido campeonato tras arduos meses de trabajo, compromiso y esfuerzo.

Capi Pérez ha demostrado que no “canta mal las rancheras”, pues en ¡Quiero Cantar! interpretó algunos temas de música regional mexicana que dejaron a todos con la boca abierta.

Cómo olvidar su tributo a Valentín Elizalde con el tema Vete Ya versión romántica o su interpretación de Oops!... I Did It Again de Britney Spears enfundado en un traje rojo de látex.

Por lo pronto, no olvides suscribirte al canal de Youtube de Capi Pérez para descubrir la sorpresa musical que tiene preparada para todos sus fanáticos.

“Ya quiero escucharla”, escribió Kristal Silva entusiasmada por la sorpresa de su gran amigo, Capi.

