Él es Matías, el joven que fue captado con Nicki Nicole tras ruptura con Peso Pluma

Ahora que se ha dado a conocer que Nicki Nicole y Peso Pluma dieron por terminado su romance, ha salido a relucir el nombre del misterioso hombre que iba con la cantante argentina a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles.

Nicki Nicole fue captada de la mano de otro hombre cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos; sin embargo, al ser sorprendida por los medios de inmediato lo soltó y siguió caminando como si nada.

¿Quién es el hombre con el que iba Nicki Nicole? El hombre que acompañaba a Nicki Nicole es ni más ni menos que su mánager, Matías Santoro, quien es originario de Buenos Aires, Argentina, esto de acuerdo con la información de sus redes sociales.

Aunque se desconocen más detalles sobre Matías Santoro, se sabe que fue el primero en confiar en el talento de Nicki Nicole y ha luchado por impulsar la carrera de la cantante argentina a nivel nacional e internacional.

El rumor de que ambos tuvieran una relación extraprofesional surgió por una entrevista en la que ella relató que le pidió ayuda para desabrocharse la ropa para poder ir al baño.

Mati, el mismo con el que se le ve agarrado de la mano en el aeropuerto, le ayuda a #nickinicole a bajarse el cierre para poder ir a hacer pis, es normal pedirle a un manager estas cosas? #PesoPluma pic.twitter.com/ovlcZoKE5I — Arw3n (@Viperiquelme) February 13, 2024

¿Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?

Después de los rumores en redes sociales, Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma a través de sus historias de Instagram, donde dejó entrever que se debió por una infidelidad del intérprete de “Qlona”, “PRC”, “La bebé”, “Ella baila sola”, “Tulum”, “Lady Gaga”, entre otras.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, publicó Nicki Nicole.

Cabe mencionar que la madrugada de este martes 13 de febrero se viralizó el video de un fanático de Peso Pluma, en donde se le ve caminando tomado de la mano de una escultural mujer que no es Nicki Nicole. Sin embargo, la identidad de la mujer sigue siendo desconocida.