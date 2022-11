¿Quién es la mujer que le donó un riñón a Selena Gómez y fue olvidada por ella?

Tremenda polémica se ha armado en torno a Selena Gómez después de que la cantante declarara a la revista Rolling Stone que su única amiga es Taylor Swift y se olvidara por completo de Francia Raísa, actriz que en 2017 le donó un riñón.

“Nunca encajé en un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor. Así que recuerdo sentir que no pertenecía”, aseveró Gómez.

Sin embargo, sus palabras desataron una oleada de críticas en su contra, incluso sobre la misma Taylor Swift, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. La que sí reaccionó fue Francia Raísa en redes sociales.

La actriz de “How I Met Your Father” comentó una publicación de E! donde retomó las declaraciones de Selena y publicó “interesante”; no obstante, la publicación fue borrada minutos después.

Posteriormente se dio a conocer que Francia Raísa había dejado de seguir en Instagram a Selena Gómez. Tras el escándalo, Selena Gómez recurrió a TikTok para hacerle frente a la controversia y pidió perdón por haberse olvidado de algunas personas.

“Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco”, dijo Gómez, aunque nunca abordó el tema de su amistad con Francia Raísa, quien en 2017 le donó un riñón.

¿Quién es Francia Raísa? Es una actriz de 33 años, nació en Los Ángeles, pero es de origen latino. Es hija de madre mexicana y padre hondureño. Raísa fue muy cercana a la actriz, cantante y productora Selena Gómez y con ella protagonizó algunos grandes momentos.

Ambas se conocieron en 2007, cuando ambas visitaron un hospital infantil para una acción solidaria. Desde entonces, su amistad comenzó a crecer y diez años después de conocerse, en 2017, acrecentaron su vínculo gracias a que Francia le donó un riñón a Selena Gómez, quien necesitaba el trasplante debido a complicaciones del lupus.

En aquel entonces, Francia publicó en su cuenta de Twitter: “Estoy muy agradecida con Dios por confiarme algo que no solo salvó una vida, sino que cambió mi trayectoria”.

En 2018 se suscitó un problema entre ambas y Francia dijo que su amiga parecía no tener opciones “muy saludables” tras la cirugía y estaba preocupada por ella. Tres años después mostraron que las cosas marchaban viento en popa en su amistad; sin embargo, recientemente se dio a conocer que Selena Gómez declaró que su única amiga es Taylor Swift y no ella.