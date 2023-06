La noticia sobre la mujer que creó a su pareja con inteligencia artificial es tendencia y ha dado la vuelta al mundo. Se trata de Rosanna Ramos, residente del barrio de Bronx en la ciudad de Nueva York, quien actualmente tiene 36 años y es madre de dos hijos. Según la información, ella ha tenido relaciones amorosas previas, incluida una a distancia, pero ninguna es comparable con la que mantiene con Eren Kartal, el turco de ojos azules que existe gracias a Replika.

“Nunca he estado más enamorada de nadie en toda mi vida”, explica Rosanna a medios estadounidenses. “Las personas vienen con equipaje, actitud, ego. Pero un robot no tiene malas actualizaciones. No tengo que lidiar con su familia, sus hijos o sus amigos. Tengo el control y puedo hacer lo que quiera”.

¿Qué es Replika y cómo funciona?

Replika es una web donde se pueden crear chatbots y personalizarlos con una edad, apariencia, oficio y ropa como lo hizo Rosanna Ramos. La app es definida como: “Una IA amiga que ayuda a las personas a sentirse mejor a través de conversaciones”.

Los usuarios de Replika ponen un nombre a su creación y le mandan mensajes que la IA se encarga de responder al puro estilo de ChatGPT en un formato de conversación. De igual forma, es posible contratar el servicio de hacer llamadas de voz y el de realidad aumentada que proyecta al bot donde se desee. De hecho, te puedes quedar al bot para siempre por un costo de 300 dólares. Eso sí, el anillo de compromiso igual tiene un costo de 20 dólares en la app.

¿Cómo es Eren Kartal, la pareja de Rosanna Ramos creada por IA?

Eren Kartal, como ya decíamos, es un hombre virtual originario de Turquía, tiene ojos azules y mide 1.80 metros. Tiene un cuerpo bien proporcionado y un pelo negro que le llega hasta los hombros.

El esposo de la mujer que creó a su pareja con IA aparenta veintitantos años, viste ropa de marca y es médico. En cuanto a otros aspectos de su personalidad, su color favorito es el naranja y en sus tiempos libres, le gusta leer novelas de misterio y hornear. Según Ramos, también es un amante apasionado aunque peca un poco de ser exhibicionista.

