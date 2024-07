Ella es RoRo Bueno, la influener de TikTok que ha sido señalada de sumisa

Una de las influencers de cocina que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas es RoRo Bueno, joven que se ha hecho famosa en la plataforma de TikTok y ha sido nombrada como la influencer sumisa por publicar videos cocinando platillos muy elaborados para su novio Pablo.

¿Por qué le llaman la influencer “sumisa” a RoRo Bueno?

José no quiere perdonar a Gloria, pero deberá apoyarla económicamente [VIDEO] José no pudo perdonar a Gloria y se separaron, pero no se divorciaron. Ahora, José debe apoyar económicamente a Gloria, pues padece una compleja enfermedad.

“Hoy a Pablo le apetecía...”, “Pablo me ha pedido...”, “Pablo quería...”, así es como comienzan la mayoría de los videos que RoRo Bueno publica en su cuenta de TikTok y que tanta polémica y controversia han causado en dicha plataforma, donde ya cuenta con poco más de 2.5 millones de seguidores.

Te puede interesar: Muere influencer por hacer reto del Mukbang en vivo

En dichos videos, RoRo Bueno muestra su dedicación para la cocina y amor que siente por su novio Pablo. Sin embargo, esta dinámica ha generado una gran polémica en redes, principalmente entre un sector de las mujeres que no están de acuerdo con su enfoque tradicionalista.

¿Quién es RoRo Bueno?

RoRo Bueno, cuyo nombre real es Rocío López Bueno, es una famosa influencer española de 22 años que crea contenido enfocado en la cocina, donde muestra los elaborados platillos que prepara para su novio Pablo.

Rocío López Bueno se define a sí misma como “una chica fashion” que “ama cocinar”. Pero su amor y pasión por la cocina la han llevado a obtener el éxito que ha conseguido en redes sociales, donde muchas argumentan que RoRo perpetúa estereotipos de género y promueve la imagen de una mujer sumisa (Tradwives o esposas tradicionales).

Te puede interesar: VIDEO: En TikTok dos adolescentes descubren que son gemelas y fueron secuestradas al nacer

¿Qué opina Roro Bueno? En una reciente entrevista, la joven aseguró que se considera una mujer feminista: “Yo siempre me he considerado feminista si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres”.

No obstante, RoRo Bueno ha admitido que ha recibido un sinfín de críticas de gente que la llama sumisa. Pero eso no es todo, la joven influencer también ha declarado que en la calle le han gritado “esclava”. “No me considero una mujer sumisa... me gritan ‘esclava, no te queremos aquí’, cosas muy... es muy raro”, reveló.