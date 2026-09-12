¿Quién es Enrique de la Madrid, el conductor de “¿Quién quiere ser millonario?”, programa de Azteca UNO

¿Quién quiere ser millonario? Ya está a la vuelta de la esquina y con esta nueva edición, la duda que más ha crecido entre los seguidores del programa es la misma: ¿quién es Enrique de la Madrid Cordero, nuevo conductor de ¿Quién quiere ser millonario?

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¿Quién es Enrique de la Madrid Cordero, nuevo conductor de ¿Quién quiere ser millonario?

Enrique de la Madrid Cordero es un abogado, analista y exfuncionario público mexicano de 63 años, quien además es hijo del expresidente Miguel de la Madrid y quien ha sabido destacar dentro de la política nacional. No obstante, el político ha sorprendido a todos al anunciar su participación como conductor en ¿Quién quiere ser millonario?, programa que llegará a finales del mes de septiembre del año en curso por Azteca UNO.

¿Cuál ha sido la trayectoria profesional de Enrique de la Madrid?

Dentro de su trayectoria como profesional se encuentra su grado como Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Enrique de la Madrid se desempeñó como director general de Bancomext y posteriormente como Secretario de Turismo de México entre 2015 y 2018. Además, se dedicó a la docencia en el Tec de Monterrey, publicó libros sobre el futuro del país y, en 2023.

¿Cuál será el papel de Enrique de la Madrid Cordero dentro de ¿Quién quiere ser millonario?

De acuerdo con el expolítico, su llegada a la conducción responde a un proceso de reinvención profesional, así como un paso más dentro de su interés por conectar con las familias mexicanas desde un espacio más cercano, dinámico y constructivo. A pesar de que Enrique de la Madrid cuenta con experiencia bajo los reflectores, en programas de análisis y su podcast, su participación en ¿Quién quiere ser millonario? corresponde a su búsqueda por promover el valor del conocimiento y el esfuerzo en un formato televisivo