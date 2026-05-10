Christian Nodal enternece a fans con inesperada preparación para reencontrarse con su hija

Christian Nodal está listo para reencontrarse con su hija, Inti, producto de su antigua relación con la cantante Cazzu. El Forajido enterneció a sus seguidores en redes sociales al presumir el cuarto que tiene preparado para su pequeña en su residencia en Texas, Estados Unidos, misma que comparte con su esposa, Ángela Aguilar.

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Así es el cuarto de Inti en casa de Christian Nodal

De acuerdo con un video compartido en sus historias de Instagram, el cuarto de la pequeña Inti está decorado en tonos rosados y blancos. La habitación cuenta con un bello mural que simula el atardecer en el desierto, en compañía de las letras que forman su nombre. También destacan detalles de luces alrededor de las paredes y hermosas lámparas en forma de nubes, así como una cama grande y una cuna con un cobertor de la Virge de Guadalupe.

En el audiovisual también se aprecia un clóset con varios atuendos pequeños, zapatitos y demás accesorios destinados para la pequeña Inti, así como cuentos para leer y alguno que otro juguete. Sin duda, se trata de una habitación bastante amplia, eso sí, con todo el sello de Nodal. Checa el video:

El cuarto de Inti en la casa de Christian y Angela ❤️ un dia ese cuarto tendra la presencia de Ella .. pic.twitter.com/zZdakvdM4J — California Nodal Fan Account (@Anahi401) May 9, 2026

¿Christian Nodal y Cazzu arreglaron sus problemas? Esto se sabe sobre un posible reencuentro entre el cantante y su hija, Inti

El video del cuarto de la pequeña Inti desató toda una serie de especulaciones en redes sociales, pues se cree que Christian podría reencontrarse con su hija en los próximos días, luego de una gran batalla mediática con su expareja, Cazzu. Estos rumores han tomado mayor fuerza dado que la intérprete de “Otro Como Tú” actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos.

Un alivio en medio del caos

De resultar cierto, el encuentro marcaría un gran alivio para el cantante de regional mexicano, pues este se encuentra sumergido en una guerra mediática con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, por el uso de la marca “Christian Nodal”, la cual le pertenece a sus progenitores hasta 2036. Ante ello, el artista se encuentra en busca de una nueva identidad en el mundo de la música. Recientemente, Nodal emitió una solicitud para registrar el nombre “El Forajido”.