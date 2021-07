¿Quién es el actor que no aparecerá en ‘Rápidos y Furiosos’ 10 y 11? Dwayne Johnson dice que no actuará más en las cintas de ‘Fast & Furious’ por pelea con Vin Diesel.

“The Rock” confirmó que no protagonizará más películas de la saga, según Independent en Español. El histrión formó parte desde ‘Fast Five’de 2011, donde dio vida a Luke Hobbs, un cazarrecompensas del Servicio de Seguridad Diplomática, cuyo trabajo es capturar a Dominic Toretto.

Johnson también formó parte de ‘Fast and Furious 6', un personaje principal en ‘Fast and Furious 7', formó parte además de ‘The Fate of the Furious’ y uno de los protagonistas principales del spin-off ''Hobbs & Shaw.

La tensión aumentó entre Johnson y Diesel

La tensión aumentó entre Johnson y su coprotagonista en ‘Fast & Furious’, cuando en la última secuela, Vin Diesel se atribuyó el mérito de la actuación de Dwayne por su “amor duro” en el rodaje de ‘Fast Five’.





“Me reí y me reí mucho. Creo que todos se rieron de eso. Y lo dejo así. Y que les he deseado lo mejor. Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Fast 10, y Fast 11 ,y el resto de las películas de ‘Fast & Furious’ que hagan sin mí”, confirmó Johnson al respecto.

