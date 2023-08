Rauw Alejandro lanza “Hayami Hana”, canción dedicada a Rosalía: esto dice la letra

Una de las rupturas que sin duda sorprendió al mundo del espectáculo en fechas recientes, fue la de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes incluso se habían comprometido en matrimonio. Luego de varios rumores de infidelidades y supuestas razones de la ruptura, el puertorriqueño lanzó una nueva canción dedicada a la española; saca los pañuelos y súbele al volumen para llorar a gusto con Hayami Hana.

¿Qué ha dicho la expareja?

Los motivos de su separación no han quedado claros y mucho se rumoró sobre una posible infidelidad de Rauw Alejandro, por lo que el propio puertorriqueño se encargó de terminar con todas esas especulaciones: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o por una infidelidad”.

Por su parte, Rosalía recurrió a su cuenta de Instagram para hablar de la situación: “Yo quiero, respeto y admiro mucho a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

¿Rauw Alejandro lanzó canción dedicada a Rosalía? Este jueves, el cantante puertorriqueño sorprendió al lanzar una nueva canción en la que le canta a su expareja y le recalca que él será muchas cosas, “pero nunca infiel”.

“Hayami Hana” es el título de la nueva canción de Rauw Alejandro, la cual cuenta con una duración de poco más de cinco minutos. En la letra, el puertorriqueño aborda su ruptura con la catalana, pero lo que llamó la atención es que en un fragmento dice que volvería con ella sin pensarlo.

En “Hayami Hana”, Rauw Alejandro culpa a la prensa, las redes y las presiones de grupo”. “Y, desde Los Ángeles lo supe. Ella es mi ‘Motomami’… Que vendrá después, no sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys. Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo”, versa una parte de la canción.

¿Qué dice la letra de “Hayami Hana”?

“Por si acaso nunca volvemos a hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago ‘a cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte. Yo no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar. Sí, aquí no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar. Todos saben, saben un carajo...”.

“Hemos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú las sabes, yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme. Y que pena que las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos. De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer. Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto...”.