Esta fue la razón detrás de la desaparición de Cazzu tras terminar con Christian Nodal

El mundo del espectáculo latino se sacudió cuando se supo de la ruptura entre la trapera argentina Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal. Lo que siguió fue un silencio prolongado por parte de Julieta que dejó a sus fans y a la prensa especulando. Ahora, después de meses de ausencia, la artista ha roto su silencio para explicar los motivos detrás de su repentina desaparición de las redes sociales y el ojo público.

¿Cazzu desapareció de las redes por culpa de Christian Nodal?

Contrario a lo que muchos pensaron, la decisión de Cazzu de alejarse de las redes no fue una reacción directa a su ruptura con Nodal . En una reciente entrevista, la cantante aclaró que su ausencia fue una elección consciente para proteger su paz mental y enfocarse en su bienestar y el de su bebé, Inti.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto”, confesó Cazzu, refiriéndose al frenesí mediático que siguió a su separación. La artista, conocida por su discreción en asuntos personales, se vio abrumada por la atención constante y decidió tomar medidas drásticas.

La confirmación de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar poco después de la ruptura solo intensificó el escrutinio mediático. Fue entonces cuando Cazzu tomó la decisión de “desintoxicarse” de las redes sociales, explicando a sus seguidores: “Elijo alejarme un poco de redes para concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

¿Cómo ha impactado este distanciamiento en la vida de Cazzu?

Sorprendentemente, Cazzu afirmó que este alejamiento le ha traído más beneficios que perjuicios: “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien”, declaró en su entrevista, demostrando que su bienestar no depende de su presencia en línea:“No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, añadió.

