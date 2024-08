Ángela Aguilar desata la polémica por nueva FOTO con Christian Nodal

Recientemente, Christian Noda l encendió las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos con su ahora esposa, Ángela Aguilar. Aunque muchos seguidores de la pareja mostraron su apoyo, otros no pudieron evitar expresar su descontento.

En particular, una imagen captó la atención de los cibernautas: Ángela, relajada y tomando el sol en un yate, lucía un look que provocó una ola de críticas inesperadas. ¿Cuál fue la razón? A continuación te compartimos todos los detalles.

¡Salen nuevas e inéditas imágenes del cumpleaños de Pepe Aguilar! [VIDEO] El cumpleaños de Pepe Aguilar se vivió a lo grande. Ahora revelan nuevas e inéditas imágenes sobre el festejo con su familia y su yerno, Christian Nodal.

¿Ángela Aguilar quiere parecerse a Cazzu?

Lo que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales no fue el paisaje idílico ni la alegría de la pareja, sino el peinado de Ángela. La joven cantante optó por llevar dos chongos altos, un estilo que muchos señalaron como una copia del look característico de Cazzu, la expareja y madre de la hija de Nodal. Esta coincidencia avivó los rumores de que la hija de Pepe Aguilar estaría intentando parecerse a la rapera argentina, lo que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas artistas.

Te puede interesar: Nodal acaba con los rumores de embarazo de Ángela Aguilar con FOTO de ella en traje de baño

Tunden a Ángela Aguilar por su Nueva Foto con Christian Nodal

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos internautas acusaron a Ángela de querer imitar a Cazzu, subrayando que la joven intérprete “nunca se parecerá a la jefa”, refiriéndose a la rapera.

Así mismo, decenas de usuarios aprovecharon la publicación para criticar a Ángela, destacando que, a pesar de sus esfuerzos, nunca logrará llenar el vacío que dejó Cazzu: “tuviste que hacerte el peinado de Cazzu para poder satisfacer a Nodal”. Algunos fueron más allá, y utilizaron la actividad en redes sociales de Christian para recordarle que, mientras disfruta de sus vacaciones con Ángela, su hija Inti en Argentina ya no se acuerda de él: “Seguro que tú niña se está olvidando la última mirada de tus ojos por andar con la Panini”.

Te puede interesar: Salen a la luz nuevas FOTOS del ‘hijo’ de Christian Nodal y Ángela Aguilar; redes explotan

¿Qué dijeron Angela Aguilar y Christian Nodal al respecto?

Cabe señalar que, a pesar de los comentarios negativos, tanto Ángela como Nodal parecen estar disfrutando de su vida juntos, sin dejarse afectar por las opiniones de terceros. Sin embargo, queda claro que, al menos por ahora, la relación de esta pareja seguirá siendo tema de debate en las redes sociales.