Esta es la razón por la que en México se usan dos apellidos.

Hay cosas que ya están establecidas, pero no siempre sabemos por qué, por ejemplo, que México es uno de los países en los que se utilizan los dos apellidos para nombrar a una persona, individualizarla y distinguirla de las demás, pero ¿de dónde surgió la idea?

En países como Estados Unidos no se emplea el segundo apellido, pareciera ser inexistente, aunque hay personas que deciden utilizar el segundo y no el primero o bien, casos en los que los unen con un guion, principalmente las mujeres que no desean perder su apellido de soltera cuando contraen matrimonio.

Esto se debe gracias a una costumbre hispana, en la que se usa primero el apellido paterno, seguido del materno; sin embargo, la legislación de algunos estados ya no específica un orden, sin mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional establecer el apellido paterno como prioridad.

Así mismo, existen países de habla hispana que no distinguen uno de otro y permiten que el orden sea cambiado.

¿Por qué en México se usan ambos apellidos? En nuestro país se heredaron los apellidos españoles, por ende, la tradición de nombrar con dos apellidos en España se remonta al siglo XVI, cuando el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros ideó un sistema que llevara en orden el registro de personas, ya que anteriormente se nombraban con un nombre de pila, más uno que hacía referencia a su lugar de origen o su familia.

Sin embargo, había familias en las que no utilizaban su apellido hasta la adultez, por lo que parecía una decisión voluntaria. Cabe mencionar que existen apellidos que refieren a lugares, oficios y hasta características física, por ejemplo: Toledo, Herrero, Moreno, entre otros, así como aquellos que derivan de los nombres del padre, pero se les agrega “ez, oz, iz”, ejemplo: González, Fernández, etc.

Pero también existieron prácticas como que los hombres adoptaban el apellido del padre y las mujeres de la madre. Para un mejor control se usaron los dos apellidos, por ello, se creó el Registro Civil español en 1889.

Los dos apellidos en México fueron oficiales en la primera Ley del Registro Civil en México, la cual se promulgó el 27 de enero de 1857, por el entonces presidente de México -en su calidad de sustituto- Ignacio Comonfort, durante la Guerra de Reforma.