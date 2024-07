La razón por la que mujeres se enamoran de hombres que tienen pareja

Hay todo tipo de situaciones que acontecen en instancias sentimentales y desde ese punto, hay que procurar conocer algunas instancias que son llamativas y que vale la pena comprender para entender el mundo que habitamos. Desde esa premisa, es que vamos a comentarte sobre la razón por la que las mujeres se enamoran de hombres que están en pareja.

¿Cuál es la razón por la que las mujeres se enamoran de hombres que están en pareja?

Los especialistas concuerdan en que hay muchos motivos alrededor y el primero es la atracción por lo inalcanzable. Con esto nos referimos a que lo prohibido suele generar un misterio, también de emoción que se traduce en una intensificación del deseo y la atracción.

Puede que esto sea incentivado a partir de la educación que algunas personas puedan haber recibido, así como por los productos culturales (series o películas) que nos rodean y promueven en un punto estas situaciones. Todo termina sumando y la verdad es que son muchas las personas que en algún momento se ven tentadas por una aventura clandestina que puede terminar siendo irresistible.

La búsqueda de emociones fuertes es otra razón. No hay pareja que no tenga sus altibajos o pase por un momento de incertidumbre o no requiera de adrenalina. La intensidad emocional, puede terminar siendo atractiva para las mujeres que buscan emociones fuertes y que en definitiva encuentran monotonía en su estabilidad, algo que pasa.

Tener lo prohibido, incluso el riesgo de ser descubiertos o las ganas de vivir una historia de amor clandestina son instancias que terminan por generar estas situaciones.

Y también la baja autoestima incide. Aquí se explica en que las mujeres pueden terminar teniendo atracción por hombres que ya han sido elegidos por otra y el motivo radica en que aspiran a vivir una sensación semejante a la validación.