¿Por qué razones el banco me puede negar una tarjeta de crédito?

Este objeto se ha convertido en uno de los más demandados entre el público, desde el mismo momento en que pueden ingresar a una entidad bancaria. Ahora bien, te explicaremos sobre las razones por las que te pueden negar una tarjeta de crédito.

Empecemos contando los motivos lógicos y certeros por los que la población mexicana quiere acceder a este recurso: la facilidad de comprar, la capacidad de planeación de gastos y para mantener una organización en las compras. Ahora bien, la verdad es que no siempre puedes acceder a este recurso y aquí las razones por las que te lo pueden negar.

¿Por qué razones el banco te puede negar una tarjeta de crédito?

Primero y principal, porque no puedes demostrar capacidad de pago. Si la liquidez no está demostrada, es poco probable calificar para el crédito. Para demostrar esto, se puede recurrir a los estados de cuenta de otra tarjeta bancaria, declaración fiscal, recibo de nómina o estados de cuenta de ahorro. Malas referencias crediticias constituyen otro factor.

Eso ocurre cuando las deudas no se pagan a tiempo, si has llegado al límite de crédito, si abres demasiadas cuentas, si no cuentas con activo como el pago de otra tarjeta, un plan de celular, etc.

Ingresos insuficientes son otro causante. Cada institución financiera tiene un ingreso mensual mínimo para otorgar este producto financiero. Demos como ejemplo el hecho que hay bancos cuyo ingreso mensual mínimo es de 7,500, 15 mil y hasta 30 mil pesos mensuales.

Que tengas muchas solicitudes en diferentes entidades bancarias definitivamente no ayuda. La realidad, es que desconfían de usuarios que solicitan una tarjeta cuando en un periodo muy corto han solicitado crédito en diferentes instituciones de manera simultánea.

Y finalmente, no contar con un historial crediticio es otra de las razones. Los bancos necesitan conocer el comportamiento crediticio para confiar en el solicitante y entregar el producto financiero. Considera que, existen tarjetas donde no se solicita el historial, y así puedes solicitar tu primera tarjeta de crédito y con ello solucionar esta cuestión.