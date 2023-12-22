RBD cerró su gira ‘Soy Rebelde Tour’ en el Estadio Azteca

RBD ofreció este jueves, su concierto número 54 del ‘Soy Rebelde Tour’, en el Estadio Azteca, rompiendo todo tipo de récords, incluido el de haberse convertido en la segunda gira más exitosa de un artista latino, solo por debajo de Karol G, según datos de la revista Billboard.

Fue tal el impacto del proyecto que, en Estados Unidos superó los 130 millones de dólares en ingresos, a lo largo de 30 fechas y un estimado de 50 mil espectadores por concierto, superando al grupo británico One Direction en 2014.

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Con todo y eso, después de visitar numerosas ciudades de Estados Unidos, países como Colombia, Brasil y, por supuesto México, donde lograron vender casi medio millón de boletos; el día de ayer ofrecieron su último show.

¿Cómo se despidieron los integrantes de RBD? Emocionados por despedirse de los casi 90 mil espectadores que se dieron cita en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, Anahí fue quien tomó el micrófono para dedicar estas palabras a sus fans: “Solo queremos decirles gracias infinitas”.

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“Hoy es noche de graduación en el Elite Way School”, agregó Christian Chávez. Mientras que Dulce María señaló que: “hace 15 años que debimos habernos despedido aquí en México, pero hoy es el último concierto de ‘Soy Rebelde Tour’ aquí en nuestro país, aquí en México, aquí donde todo nació”.

“Ha sido un viaje hermoso, cuando empezó esto, hace un año que lo platicamos no imaginábamos lo que iba a pasar”, declaró Maite Perroni. “Estadio Azteca esta noche hacemos historia”, recalcó Christopher Uckerman.

¿Cómo fue el último concierto de RBD?

Lleno de colorido y recursos tecnológicos, así como una gran variedad de vestuarios, el show incluyó los temas más emblemáticos del grupo. La inclusión de un mariachi para acompañar a Christian Chávez, enfundado en un traje de charro color rosa para reafirmar su identidad como miembro de la comunidad LGBT, puso broche de oro a la velada.

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No podía faltar la canción de “Sálvame”, que se ha convertido en el ícono de la generación Rebelde, en voz de Anahí. Pero esta vez hasta Frida Kahlo se hizo presente, como parte del vestuario de Dulce María, quien también empuñó la bandera mexicana.

Entre los asistentes estuvieron Marichelo, hermana de Anahí, Jorge D’Alessio, Alejandro Speitzer, Jorge Poza, Fernanda Castillo y Erik Hayser, Alan Estrada y Pedro Damián, el director de la telenovela en la que todo inició. Versiones apuntan que RBD abrirá fechas en 2024 en países como España, Rumania, Chile y Venezuela, entre otros.

