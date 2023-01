RBD: Maestra de preescolar se vuelve viral en TikTok por quedarse sin boletos.

Tras el anuncio de la gira de despedida de RBD, miles fanáticos han hecho que se convierta en sold out a tan solo 24 de haberla anunciado, lo cual ha generado sentimientos encontrados, pues no todos han podido conseguir boletos para disfrutar de Soy Rebelde Tour y lo han demostrado en las redes sociales, pero en esta ocasión se trata de una docente y su reacción ya se hizo viral en TikTok.

¿Por qué la maestra de preescolar se hizo viral en Tiktok tras no conseguir boletos para la gira de RBD?

La reacción de una maestra de un jardín de niños atrajo la atención de cientos de internautas, pues se puede ver que se encuentra llorando desconsoladamente por no conseguir boletos para la gira del adiós de RBD, esto hizo que se hiciera viral.

Fue a través de TikTok, que una usuaria identificada con el nombre de Abby, hizo publico un video en el que mostraba a una de sus compañeras de trabajo llorando porque no alcanzó boletos para Soy Rebelde Tour.

Este video no sólo sorprendió a los internautas, ya que ve que mientras la joven maestra se esconde en un rincón, varios de sus alumnos se acercan a verla.

“¡Maestra, los niños te están viendo! ¿no te da vergüenza?”, se escucha decir a una de sus colegas en la grabación, cuando un un niño se acerca y le pregunta a la profesora si puede ir al baño.

Al respecto, los usuarios de Tiktok se mostraron solidarios, hasta se sintieron identificados con la forma de actuar de la docente y recalcaron la importancia de que los niños vieran que los adultos también lloran.

“Me siento mejor, no fui la única, mis niños de 6to grado me echaron porras pero ni así”, “Yo lloré por Morat, y un pequeño me abrazó y me dijo ‘cuando yo sea grande, le comprare la entrada’”, “Que los niños también vean que los adultos lloramos”, fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que la euforia de los seguidores de RBD ante el reencuentro de Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez y la ausencia de Poncho Herrera han hecho que la gira Soy rebelde tour fuera sold out en todos los países en donde se presentarán y que incluso, se han abierto fechas adicionales a las programadas.