La reacción del Capi Pérez al ver la bronca entre Nodal y J Balvin.

Tremendo lío se armó entre J Balvin y Christian Nodal después de que el cantante colombiano publicara una imagen en su cuenta de Instagram de ambos con un look similar y escribió: “encuentra las diferencias”, lo cual desató la furia del cantautor mexicano, quien se lanzó contra el intérprete de “Mi gente”.

En las historias, Nodal compartió la publicación y le respondió al reguetonero que “yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, escribió Nodal.

Pero el pleito no terminó ahí, pues J Balvin reviró al mexicano, primero publicando una historia en donde se tapa la cara y la boca, como no creyendo la reacción de su compañero de profesión, pero la gota que derramó el vaso se dio después de que señalara que él sí llega puntual a sus conciertos y al publicar una foto que se “ve linda”, esto mientras muestra un mensaje en el rostro con el nombre de Belinda.

Así mismo, subió una historia en donde asegura que al igual que Nodal “anda bromista”, y citó la canción de Residente, aseverando que lo hace “pa’ divertirme”. Pero el intérprete de “Botella tras botella” continuó el pleito y publicó que le hará una canción a J Balvin, así como lo hizo en su momento Residente.

“Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no andaba coherente, que el cab… tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente y todo el mundo lo sabe me estoy levantando de una mie… muy fea que viví, me entienden, y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, dijo el mexicano.

El Capi Pérez reacciona

La bronca entre J Balvin y Christian Nodal no pasó desapercibida para nadie pues incluso el Capi Pérez reaccionó a las diferentes declaraciones de los cantantes.

Durante el intercambio de mensajes y publicaciones entre ambos, el comediante y conductor compartió diferentes mensajes en sus redes sociales que se volvieron virales gracias a su carisma y buen sentido del humor.

El conductor de Venga La Alegría publicó en primera instancia “vayan a ver la última publicación de J Balvin”, seguido de “vayan a ver las historias de Nodal”, señalando que quizá todo se trataba de la promoción de un nuevo sencillo.

Tras escuchar las declaraciones de Nodal se dio cuenta que la cosa iba en serio, por lo que publicó “ya vi que es de verdad el pe… raza. Necesito un trago”.

Finalmente, el Capi Pérez se mostró sorprendido después de que el cantante mexicano declarara que se iba a meter al estudio para hacerle una canción a J Balvin, por lo que publicó: “¡Nodal va a sacar una rola vs. Balvin”, mientras mostraba su cara de sorprendido.