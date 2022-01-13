Su reacción cautiva tras probar por primera vez una ‘guajolota’.

La cultura culinaria de México es conocida por ser una de las más ricas y completas de todo el mundo, por lo que se ha ganado varios premios, pues muchos extranjeros vienen a nuestro país a probar los mejores platillos.

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Prueba de ello sucedió con un maestro de inglés en la Ciudad de México, quien probó por primera vez una guajolota, que es básicamente una torta de tamal, pero que ha conquistado el paladar de millones de personas.

La increíble reacción al probar su primera torta de tamal

A través de la cuenta de TikTok (@cdmxreview), se mostró la primera vez que el maestro compró una torta de tamal, mientras caminaba por las calles de la capital mexicana.

Su reacción fue bastante espontánea, después de descubrir que su guajolota estaba mucho más caliente de lo que pensaba.

Como era de esperarse, la reacción causó gran alboroto entre los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en dejar sus comentarios en el video.

En la descripción del famoso video se puede leer el siguiente mensaje que también causó una gran impresión entre los internautas.

Guajolota, yes todavía tengo problemas con el pin... masculino/femenino

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Este mensaje hace alusión a las reglas gramaticales del español, pero con un toque ya bastante aclimatado a la forma de expresarse del mexicano.

El video ha alcanzado más de 300 mil reproducciones, más de 40 mil corazones rojos dentro de la plataforma TikTok, además de 800 comentarios.

