Abuelita llora porque su celular no “funciona”, descubre que no la llaman.

Una abuelita decidió llevar a reparar su celular pensando que estaba descompuesto; sin embargo se dio cuenta que sus hijos y nietos no la han llamado en bastante tiempo.

Esta triste historia se hizo viral en redes sociales, pues refleja la tristeza y soledad que vive una mujer de la tercera edad por no ser buscada por su familia.

Te puede interesar: Captan a mujer declarada como "desaparecida" nadando entre caimanes.

La triste historia de una abuelita conmovió las redes sociales

Todo inició cuando una tierna abuelita llevó a reparar su celular porque pensaba que estaba descompuesto, ya que sus familiares la habían dejado de contactar por ese medio.

Los hechos sucedieron en la Ciudad de México, específicamente en la Plaza de la Tecnología, donde gracias a las cámaras de seguridad de un local pudo quedar registrado el dolor que la mujer, identificada como Aurora Hernández, mostró.

En las grabaciones se puede observar a la mujer ingresando al establecimiento y acercándose a uno de los locales.

Sin embargo, un primer hombre resulta ser un oportunista, pues le pide a la mujer mil 500 pesos para reparar el celular, cantidad que la abuelita no podía pagar.

Entonces, un empleado de uno de los locales que estaba cerca escuchó toda la historia de la abuelita, quien lucía sumamente triste.

Así que le pidió a la mujer que se acercara, para así poder ayudarle; ella se acerca y le explica que sus hijos no atienden sus llamadas, por lo que considera que el celular está descompuesto.

La mujer deja su celular en manos del hombre y se va. Es de ese modo que él logra contactar al hijo de la mujer y le explica la situación, por lo que le pide acudir hasta su local.

También te puede interesar: Su novia lo deja por "pobre"; preparó sándwiches a sus suegros.

Finalmente, llegó la abuelita en compañía de su hijo y le agradeció al hombre que la atendió, quien a pesar de la insistencia de ella, se rehusó a cobrarle.

