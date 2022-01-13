Mujer se vuelve millonaria en OnlyFans por actuar como perro. (VIDEO)

Una mujer cautivó al mundo en OnlyFans, pues prefirió actuar como perro en vez de mostrarse en poca ropa. Su éxito fue tal que renunció a su trabajo y se volvió millonaria.

A pesar de que varios internautas han catalogado como “un extraño fetiche” lo que hace la joven, le va muy bien por lo que hace, pues cada vez cautiva a más clientes que pagan por ver su contenido.

Hace algunos días se hizo viral el caso de una mujer que se volvió millonaria en Only Fans gracias a que actúa como perro y no se muestra desnuda o en paños menores.

Jenna Phillips decidió darle un completo giro a lo que convencionalmente se ve en la popular plataforma, puesto que ella ha ganado reconocimiento en este sitio, sin necesidad de quitarse la ropa o hacer videos de corte erótico.

La chica tiene 21 años de edad y renunció a su trabajo para poder dedicarse a crear contenido para su cuenta de Only Fans.

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Mujer se porta como un cachorro

La citada mujer actúa como un cachorro y eso dejó encantados a todos los usuarios, pues en sus videos utiliza juguetes y platos de comida para perros.

Curiosamente, uno de los videos que más éxito ha tenido es uno en el que aparece ella conociendo a otra mujer que actúa igual que ella, como si fueran dos cachorritas.

En la citada historia visual, ‘el dueño’ de Jenna la saca a pasear y es ahí donde se encuentra con otra cachorrita, con quien comienza a interactuar.

Jenna Phillips ha dejado algunas muestras de sus videos en TikTok, para animar a más gente a que disfrute de su contenido por suscripción en la popular plataforma.

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