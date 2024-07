Reaparece el primer novio de Irina Baeva en México y le manda este mensaje a la actriz

Ahora que el nombre de Irina Baeva ha resonado por todos lados debido a los ataques que ha recibido por su papel de ‘Elena Tejero’ en “Aventurera” y de que se diera a conocer que saldrá de la obra, también salió a relucir el nombre del que fuera su primer novio en México.

¿Cuál fue el primer amor de Irina Baeva en México? A raíz de esto, muchos se dieron a la tarea de recordar cómo es que la actriz rusa llegó a México, incluso revivieron un viejo romance de Irina Baeva con Alfredo Abundis, con quien sostuvo una relación hace varios años.





Niurka Marcos llegó a enloquecer el foro de La Resolana [VIDEO] La guapísima Niurka Marcos visitó La Resolana para platicar de su gran trayectoria, de sus próximos proyectos y divertirse con las locuras de El Capi.

Se dice que Alfredo Abundis le pagó el boleto de avión a Irina Baeva para que pudiera venir a México. No obstante, la actriz rusa relató en una entrevista para Yordi Rosado que ella había juntado el dinero trabajando para una empresa de cosméticos.

Te puede interesar: Niurka es acusada de adoptar perros para sacrificarlos en ritos de santería

Cuando Irina se alojó en la casa de Alfredo, su relación se tornó amistosa y posteriormente amorosa. Abundis se enamoró perdidamente de ella y le condonó las rentas, incluso se dice que Alfredo Abundis la llevó a conocer diferentes lugares de México.

¿Qué tuvo que ver Alfredo Abundis en la carrera de Irina Baeva?

Todo indica que Alfredo Abundis le ayudó a arreglarse los dientes para que ingresará al CEA. Sin embargo, se sabe que la actriz rusa terminó con el mexicano un año después de haber entrado al centro de actuación.

Alfredo Abundis es un joven Mexicano que ayudó a Irina Baeva a poder salir de Rusia y se la trajo a México, hasta los dientes le arregló, pero ya que ella se hizo famosa, lo mandó por todo el filo de la ñonga.



Por eso mejor consuman lo que México produce. pic.twitter.com/ZpCbM3qzCl — EL ELEGIDO (@Elegido123_) June 30, 2024

¿Reapareció Alfredo Abundis?

Recientemente reapareció Alfredo Abundis, el hombre que le abrió las puertas de su casa y que fue pieza clave durante los primeros años de la rusa en nuestro país. El joven concedió una entrevista a el programa “En Shock”, donde recordó cómo conoció a Irina, incluso dio detalles de su romance.

“Recorrimos varias partes del país, fuimos a medio país, fácil lo recorrimos ella y yo; muchas playas, pueblos mágicos. Empezamos a andar una vez que fuimos a Valle de Bravo”, relató.

Abundis también mencionó que vivieron juntos durante casi cuatro años en un departamento de Lindavista, pero llamó la atención cuando declaró que ella era muy querida por sus compañeros del CEA, motivo por el que dudó que terminarían juntos.

“Dije: ‘Yo creo que lo va a lograr, no creo que se quede conmigo teniendo otras opciones como actores y demás. Quizás fueron complejos míos, inseguridades”, agregó.

¿Quiere ser amigo de Irina Baeva?

“Ya ha pasado mucho tiempo, qué bueno que lograste lo que querías. Felicidades, te lo mereces, has trabajado mucho por ello. No cualquier persona haría algo así, cruzar el Atlántico para llegar y luchar por un sueño. Creo que es algo que te inspira, inspiras a mucha gente, me inspiraste a mí hace mucho tiempo... Qué bueno que te va bien. Tal vez, quizás podamos ser amigos, nos escribimos algo, puede ser. Yo estoy abierto a eso si quiere”, recalcó.