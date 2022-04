Rebecca Jones da receta a Susana Dosamantes para enfrentar al cáncer.

Rebecca Jones tiene una gran recomendación para Susana Dosamantes.

En días pasados, la actriz mexicana Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, reveló que padece cáncer de páncreas, uno de los más agresivos. La actriz de 74 años de edad se encuentra lidiando con una enfermedad que le fue diagnosticada recientemente y por la cual fue internada en el hospital Mount Sinai Medical Center de Miami, Florida, por ello, Rebecca Jones, una mujer que venció al cáncer, le envió un mensaje de aliento a la mamá de la ‘Chica Dorada’ y le pasó una receta para lidiar con esta enfermedad.

En días pasados, Pati Chapoy, titular de Ventaneando, contó en el programa que se puso en contacto con la actriz para saber de primera mano cómo va su proceso de recuperación, a lo que Dosamantes respondió a través de un mensaje de voz que le siguen haciendo estudios médicos.

“Te haré saber cómo va todo; estoy haciéndome el check up, mi marido también. Pero ya sabes que aquí uno tiene que confesar si vas a operarte las hemorroides o los adenoides. Te mantengo informada, ahí ando en check up porque soy muy prevenida”, declaró en tono de broma.

Por otra parte, Rebecca Jones habló frente a las cámaras de Ventaneando sobre la enfermedad que padece la mamá de Paulina Rubio y de paso le recomendó enfrentar la enfermedad con actitud, ya que esto le ayudó a ella a lidiar con el cáncer de ovario.

“El otro día la escuché dar unas declaraciones y creo que lo está tomando con la mejor actitud, el cáncer tiene absolutamente todo que ver con eso. Si tienes la fortuna que te lo localicen en un momento adecuado tu actitud es muy relevante. Aquí sigo yo, con un cáncer de ovario que se lleva a la mitad de las mujeres, entonces, soy una ferviente creyente en el poder mental y creo que Susana está iniciando con el pie derecho”, dijo.

Cabe recordar que a la actriz le fue detectado cáncer de ovario en 2017 y logró vencer a la enfermedad en 2019 gracias a un tratamiento de quimioterapias; sin embargo, compartió cómo fue el día que el médico le informó que le quedaba poco tiempo de vida.

“Cuando el doctor por una falta de sensibilidad me dijo cuanto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y le dije: ‘híjole, pon tus barbas a remojar, porque a la mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas’, yo defiendo mucho el que no le hagan caso al pronóstico del doctor, ese nada más lo tiene Dios. La palabra cáncer está llena de muchas contradicciones y de muchos mitos alrededor”, añadió.

“Yo sí relacioné el cáncer con algo muy grave pero no con muerte, no fue lo primero que pasó por mi mente”, aseveró.

En otros temas, la actriz tomó a modo de broma algunos comentarios que suponen que por vivir sola es gay: “Vi unos comentarios que pusieron ahí, qué si ya me había vuelto del otro bando, ¿ahora resulta que las mujeres que vivimos solas somos del otro bando? No para nada, me siguen gustando mucho los hombres”.