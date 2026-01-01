¡No tires la fruta del ponche! Paso a paso de cómo hacer una rica mermelada con estos ingredientes sobrantes

Con el final de las fiestas decembrinas, la bebida más popular fue el ponche , sin embargo, muchas personas tiran los residuos; es por ello que aquí te diremos cómo hacer una rica mermelada con los ingredientes sobrantes que, en este caso, son las frutas; esta comida sobra y en lugar de tirarla, puedes aprovecharla al máximo.

Sabías que, con las frutas sobrantes del ponche puedes hacer una rica mermelada, este tipo de comida es ideal para poder untarla en pan tostado, un pan de dulce u otras opciones. Aunque muchos piensan que se requiere de frutas frescas, la realidad es que, con las que sobran del ponche, también sirve debido a que su materia estará muy blanda gracias a que el agua se hirvió.

Cuando hayas elegido las frutas , lo primero que debes hacer es conseguir un poco de azúcar, pectina, jugó de limón y otro saborizante, el que sea de tu agrado. El nivel de endulzamiento dependerá del gusto de las personas, en caso de que lo quieras algo empalagoso, puedes añadirle stevia. La pectina es un espesante natural que puedes agregar a tu mermelada para poder ayudar a que se vea más consistente la textura de este producto.

¿Cuáles son los pasos para hacer una rica mermelada con la fruta sobrante del ponche?

El primer paso es colocar todas las frutas junto con la pectina, jugó de limón y el azúcar; prende el fuego y colócalo a una temperatura media-alta, lleva la mezcla a ebullición y remueve constantemente; posteriormente reduce la temperatura y cocina a fuego lento por un tiempo de 30 a 40 minutos; en este tiempo la fruta se ablandara y liberará el jugo que se mezclará con los otros ingredientes.

Remueve la mezcla para que evites que se pegue al fondo de la olla y que estos se quemen; la frecuencia de las remociones dependerá del recipiente; conforme pase el tiempo, la mermelada se espesa; prueba la consistencia. Después deja que se enfríe y checa cómo se asienta; si deseas una mermelada muy espesa deberás seguir cocinándola y si prefieres una mermelada más suave, tienes que sacarla de fuego antes.

