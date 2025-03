Regina Murguía, del grupo JNS, revela lo difícil que ha sido perder el sentido del oído

Venga La Alegría entrevistó a Regina Murguía , de JNS , durante los ensayos del 90’s Pop Tour que tendrán su última presentación en la Arena Ciudad de México, sobre el problema que tiene en el oído.

¿Qué dijo Regina Murguía?

Regina Murguía en el 2023 descubrió que, por una enfermedad, había perdido el oído derecho; sin embargo, las ganas de buscar opciones para auxiliar este problema la han llevado a pensar en someterse a un tratamiento.

Te puede interesar: El foro se llena de belleza y carisma con la visita de Regina Murguía

A causa de una enfermedad, Regina Murguía perdió por completo el oído derecho [VIDEO] Regina Murguía en el 2023 descubrió que por una enfermedad perdió por completo el funcionamiento del oído derecho, ahora busca someterse a un tratamiento.

“Adaptada no, justo hace unos días me topé con una persona que ya ves que no son casualidades y me estaban platicando de un tema que yo investigué hace unos años y me dio miedo y se llama bonebridge”, declaró Regina.

“Es un aparato que colocan en el hueso y es como una bocina para poder tener otra vez sonido 360. Para cantar tengo que decir que apenas ahora me siento cómoda, ya aprendí a manejar los monitores de oído porque el cerebro se confunde mucho y durante mucho tiempo estaba yo cantando en otro tono, entonces, me costó. Pero el cuerpo humano es mágico, es maravilloso, se adapta. Mi oído izquierdo es biónico, es impresionante, oigo más de lo que a veces oyen los demás”, agregó Regina Murguía.

¿Cómo se encuentra en esta etapa de su vida? Regina Murguía reconoce que en esta etapa de su vida se encuentra mejor emocionalmente; por eso, compartió si sigue de romance con el cantante de Magneto, Tono Beltranena.

“Es compleja y llevamos casi 6 años juntos, trabajando juntos. Él vive en Guatemala, nos fuimos para allá, ha sido una relación muy hermosa, de muchísimo crecimiento, de mucho aprendizaje, pero es complicado”, aseguró.

Te puede interesar: Karla Díaz revela el control que Alejandro Sirvent ejercía sobre ella en Jeans

¿Está dispuesta a conocer a alguien más?

Debido a lo complejo que es su romance con Tono Beltranena, Regina Murguía reveló si está dispuesta a dar darse la oportunidad de conocer a alguien más.

“No tengo chance, la verdad es que ahorita no tengo tiempo. Estoy contenta conmigo y creo que eso es lo más importante. Lo que decía del Borderline, he estado en años muy complejos de mi vida donde la he pasado mal emocionalmente. Ahorita estoy comenzando a sentirme más estable, más en control”, finalizó.