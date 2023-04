Registran primer humano infectado con un hongo que acaba con plantas y árboles.

Conforme pasa el tiempo surgen avances en diferentes aspectos, la tecnología es uno de ellos, pero no el único, aunque sí el más destacado y notorio. Sin embargo, las enfermedades también evolucionan, así como las formas de contagiarse y propagarse. En ese sentido, investigadores detectaron el primer caso de un hombre infectado con un hongo que afecta a árboles y plantas, según detalla un estudio publicado recientemente por la revista Medical Mycology Case Reports.

Ejercicios básicos de terapia pulmonar después de sufrir covid-19.

Este hecho podría parecer sacado de la serie “The Last of Us”, donde la humanidad sufre los estragos por la propagación del hongo Cordyceps, que convierte a los humanos en criaturas caníbales; sin embargo, no es así.

¿Cuál es el hongo que infectó al primer humano?

El hongo se llama Chondrostereum, este organismo ha sido llamado “asesino de árboles”, ya que es fatal para árboles y plantas porque provoca una enfermedad fúngica en ellos. Se tenía la creencia de que este hongo no afectaba a los humanos, pero una reciente investigación arrojó que un botánico de la India, de 61 años, fue infectado y presentó síntomas como tos ronca, fatiga y dolor de garganta.

¿Cómo se percataron que se infectó con el hongo? Después de realizarle una tomografía de rayos X en el cuello, los médicos se percataron que el paciente contrajo la misma enfermedad que plantas y árboles, representada por un absceso en su tráquea.



“Es el primer caso de este tipo en el que este hongo de la planta causó una enfermedad en el ser humano”, revelaron los autores.

¿Cuáles son los peligros de estar en contacto con hongos?

Para que se propague y hospede en otro ser vivo, los hongos deben encontrarse en determinadas temperaturas o ambientes. Por ello, el cambio climático podría ser propicio para el contagio de este tipo de infecciones.

Los investigadores creen que los hongos tienen que buscar nuevos huéspedes (humanos), especialmente quienes tienen un sistema inmunitario débil, aunque el primer caso registrado es una prueba de que también puede expandirse en humanos sanos.

¿Existen otros hongos peligrosos?

Este no es la primera vez que una persona se contagia por algún hongo. La tiña, la candidiasis bucal o el pie de atleta (tinea pedís) son especies que se alojan en zonas húmedas de la piel.