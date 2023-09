Esto debes saber si quieres ser el papá del hijo de Karely Ruiz

La influencer regiomontana, Karely Ruiz, reveló sus deseos de ser mamá e incluso dio detalles de cómo quiere que sea el papá de su futuro hijo.

Por si no sabes quien es, te cuento que Karely es una creadora de contenidos del sitio web OnlyFans, la cual se volvió popular en redes sociales después de convocar a hombres “feos” a ser su pareja y asegurar que hacia esto debido a que esta clase de personas suelen ser menos infieles.

Karely, Rafa, Chispa y Gloria jugaron a los penales de la muerte.

Ahora bien, a pesar de que aún es una mujer joven, la influencer de 22 años, asegura encontrarse lista para asumir un rol tan importante como lo es ser mamá, pues ha disfrutado de su vida al máximo.

Durante la conversación, Karely dijo que espera continuar siendo una persona exitosa dentro de 5 años. Con la diferencia de que durante esas fechas quiere compartir esa fama con un hijo. Pues ser madre de un bebe ha sido uno de sus más grandes sueños durante mucho tiempo. Por lo cual espera poder cumplirlo próximamente.

Por otra parte, también comentó que por el momento no cuenta con una pareja, pero se encuentra buscando “a ver quien se ofrece” para ser el padre del hijo que tanto anhela. Y aprovecho para decir que caracteristicas debe tener el susodicho: “Debe ser un hombre con ojos de color, guerito, blanquito, bonito”.

Además de estas características, agregó que no le importa si es una persona con dinero o no. No obstante, después dijo que ella los prefiere sin dinero, porque son más importantes los sentimientos.

Lo cual no es de sorprender, pues aunque nunca lo ha dicho públicamente, reportes extraoficiales afirman que Karely Ruiz gana aproximadamente 30 millones de pesos al año. El cual proviene de los más de 10 mil suscriptores con los que cuenta en la famosa plataforma para adultos OnlyFans.