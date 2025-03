¿Aún extraña a Cazzu? Christian Nodal estrena “El Amigo” con estas indirectas

El mundo está que arde pues en menos de 24 horas pudimos ser testigos de una tiradera de indirectas, primero con la nueva canción de Cazzu y ahora con el estreno del más reciente sencillo de Christian Nodal, que se llama “El Amigo”.

Si no has tenido tiempo de escucharla o quieres repasar cuáles son las posibles indirectas y mensajes ocultos que el mexicano le manda a su ex, aquí te presentamos lo que nosotros pudimos descubrir a pocos minutos del estreno del video musical.

Estas son las indirectas para Cazzu en la nueva canción de Nodal

Claramente la canción “El Amigo” recientemente lanzada por Christian es una indirecta para uno de sus ex amores, y es que en la letra explica que se encuentra feliz de que su anterior pareja ya haya encontrado a alguien que la trata como se merece y que le da todo lo que él no pudo.

Aunque también menciona que a pesar de que su ex se ve bien con el nuevo pretendiente, ella solo lo ve como un amigo pues sigue enamorada de Nodal. El famoso también incluye escenas en donde se le ve besando a una modelo de pelo largo y con flequillo, aunque después se revela que es su esposa Ángela Aguilar.

Recordemos que los dos famosos aún mantienen cierta comunicación debido a que tienen a una hija en común, cosa que podría indicar que Christian se ha enterado de que ya hay alguien nuevo que intenta ganarse el corazón de la ‘Nena Trampa’.

La nueva canción “El Amigo” también señala que solo el mexicano sabe “los puntos que la vuelven loca”, además de asegurar que el nuevo romance de su ex solo durará un par de meses, pues ella aún le pertenece a él.

Estas son algunas de las indirectas que el sonorense le habría enviado a su ex, y que tiene locos a los fans de ambas figuras públicas, quienes no paran de sacar conclusiones y realizar teorías sobre las próximas canciones que están por salir.