Así Christian Nodal confundió a Ángela Aguilar con Belinda

Una de las parejas más sonadas y mediáticas de los últimos meses es la conformada por Chrisitan Nodal y Ángela Aguilar , quienes iniciaron su romance en medio de la polémica y a las pocas semanas contrajeron matrimonio.

Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Cumbión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, ha llegado a confundir a uno de sus examores con su esposa.

Te puede interesar: Ángela Aguilar ignora a Christian Nodal en público y el VIDEO se hace viral

Por guardar silencio soy culpable | Programa del 24 de marzo del 2025 [VIDEO] Tania sufrió de violencia desde los 5 años, lo confesó mediante un video. Posteriormente a que el video se hiciera viral, el acusado de violencia terminó con su vida.

¿Con quién ha confundido Nodal a Ángela Aguilar?

De acuerdo con el periodista argentino Javier Ceriani, Christian Nodal no ha cerrado por completo su romance con Belinda, pues según reveló, personas cercanas al cantante han sido testigos de que, en diversas ocasiones, Nodal menciona el nombre de Belinda, en lugar del de Ángela Aguilar.

¿Dónde se dan las confusiones? Según el periodista, las confusiones han llegado a ser recurrentes y han sucedido en diversos contextos, ya sea en el hogar, el trabajo o incluso durante los conciertos que el cantautor sonorense ha ofrecido.

“Nodal sigue pensando en Belinda y cuando se pronuncia sobre Ángela, su cerebro se equivoca y termina mencionando a Belinda... en todos los momentos en que Christian está en su casa, en el trabajo o en el concierto... que se equivoca en los nombres pero es la fijación que tiene con Belinda”, expresó Ceriani.

Afortunadamente, por el bien de Nodal, las confusiones no se han dado con su ahora esposa presente, sino únicamente frene a su madre y equipo de trabajo. Si no es muy probable que Ángela Aguilar no lo tomara de la mejor manera.

Te puede interesar: Pepe genera polémica por regañar a Ángela Aguilar: “No cantas lo suficientemente bien”

¿Cómo fue la relación de Belinda con Christian Nodal?

Recordemos que su romance comenzó en el año 2020 y terminó de forma abrupta en el 2022, luego de que la pareja se comprometiera en matrimonio; sin embargo, su relación sigue siendo un tema recurrente.

Los detalles sobre la separación, incluyendo especulaciones sobre tensiones familiares y diferencias económicas entre ambos, siguen generando interés a día de hoy.